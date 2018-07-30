Как избежать распространенной болезни печени: советы Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала самое распространенное заболевание печени современности – жировая болезнь.

Она возникает из-за нарушения обмена веществ в печеночных клетках, говорится на странице в Facebook.

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Болезнь не имеет симптомов, ее можно обнаружить на ультразвуковом исследовании или после получения результатов анализа крови.

Жировая болезнь опасна тем, что может переходить в фазу воспаления. Это может привести к циррозу печени или гепатоцеллюлярной карциноме. Болезнь печени может способствовать возникновению сахарного диабета и сердечно-сосудистым заболеваниям, как инсульты и инфаркты.

Как избежать самую распространенную болезнь печени

Чтобы вылечиться от этого заболевания необходимо изменить образ жизни – уменьшить массу тела на 7-10% через диетические рекомендации и занятия спортом. Также необходимо отказаться от алкоголя.

Супрун советует ходить минимум 10 тысяч шагов в день, выполнять 30-минутные аэробные тренировки три раза в неделю. Это приведет к нормализации уровня печеночных ферментов в сыворотке крови, уменьшению жировой инфильтрации печени, снижению степени воспаления печени и также к снижению фиброза печени.

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