16:39
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Как избежать размножения бактерий на кухне: простые советы

      66 Читати новину українською
      Как избежать размножения бактерий на кухне
      Как избежать размножения бактерий на кухне / di-via.ru

      Если не следить за чистотой на кухне, то будет прекрасная среда для размножения бактерий, из-за которых еда может стать ядовитой и опасной для здоровья.

      Согласно статистике, только в США ежегодно регистрируют около 76 миллионов заболеваний, связанных с продуктами питания, и большинство таких случаев вызваны именно бактериями из кухни, передает "Живи активно".

      Полностью очистить кухню от микробов невозможно, но можно существенно уменьшить их количество. Несколько простых правил помогут избежать размножения опасных микроорганизмов на кухне.

      Читайте также: Как долго бактерии и вирусы живут в помещении

      via GIPHY

      1. Тщательно мойте руки, прежде, чем приступить к приготовлению еды.

      2. Мойте руки каждый раз после того, как брали сырое мясо, рыбу или овощи.

      3. Мойте руки, когда вы переходите от одной группы продуктов к другой, так вы избежите перекрестного заражения.

      4. Ежедневно обрабатывайте кухонные губки в микроволновой печи в течение 1 минуты, пока из них не пойдет пар.

      5. Регулярно (хотя бы через день) стирайте или обрабатывайте в микроволновой печи все тряпки и полотенца.

      6. Раз в неделю проводите санитарную обработку кухонной мойки, сливного отверстия и колени сливной трубы – для этого вливайте в мойку раствор 1 чайная ложки (5 мл) хлорки на 1 л воды, или другое дезинфицирующее средство.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Советы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 13:01
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук