Как избежать размножения бактерий на кухне: простые советы

Если не следить за чистотой на кухне, то будет прекрасная среда для размножения бактерий, из-за которых еда может стать ядовитой и опасной для здоровья.

Согласно статистике, только в США ежегодно регистрируют около 76 миллионов заболеваний, связанных с продуктами питания, и большинство таких случаев вызваны именно бактериями из кухни, передает "Живи активно".

Полностью очистить кухню от микробов невозможно, но можно существенно уменьшить их количество. Несколько простых правил помогут избежать размножения опасных микроорганизмов на кухне.

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1. Тщательно мойте руки, прежде, чем приступить к приготовлению еды.

2. Мойте руки каждый раз после того, как брали сырое мясо, рыбу или овощи.

3. Мойте руки, когда вы переходите от одной группы продуктов к другой, так вы избежите перекрестного заражения.

4. Ежедневно обрабатывайте кухонные губки в микроволновой печи в течение 1 минуты, пока из них не пойдет пар.

5. Регулярно (хотя бы через день) стирайте или обрабатывайте в микроволновой печи все тряпки и полотенца.

6. Раз в неделю проводите санитарную обработку кухонной мойки, сливного отверстия и колени сливной трубы – для этого вливайте в мойку раствор 1 чайная ложки (5 мл) хлорки на 1 л воды, или другое дезинфицирующее средство.

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