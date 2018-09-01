Как избежать ревности между детьми

С рождением новых детей младшему малышу будет доставаться больше внимания мамы из-за его беззащитности. Поэтому у старшего ребенка часто появляется ревность.

В большой семье дети учатся уступать, уменьшаются проявления эгоизма, передает Nashamama.

Но чтобы между детьми не вспыхнула конкуренция и ревность, родителям стоит "вооружиться" простыми правилами, как этого избежать.

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1. Следите за тем, что вы говорите детям, думайте о том, как они это воспринимают. Будьте справедливы, ведь братья и сестры следят даже за каждым благосклонным взглядом или улыбкой. Поэтому если хвалите, то хвалите обоих.

2. Не позволяйте старшему ребенку обижать младшего, или мешать ему играть. Специалисты рекомендуют иногда поиграть в "маленького" ребенка со старшим – поносить его на руках, завернуть в одеяло.

3. Не унижайте детей, особенно в присутствии друг друга, не наказывайте их физически. Попросите родных и друзей, приходя на день рождения к кому-то из детей с подарком приносить что-то и для другого.

4. Если покупаете им игрушки или вкусности – всегда рассчитывайте на двоих и обязательно учите делиться.

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