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Как избежать ревности между детьми

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Как избежать ревности между детьми
Как избежать ревности между детьми / tntportal.ba

С рождением новых детей младшему малышу будет доставаться больше внимания мамы из-за его беззащитности. Поэтому у старшего ребенка часто появляется ревность.

В большой семье дети учатся уступать, уменьшаются проявления эгоизма, передает Nashamama.

Но чтобы между детьми не вспыхнула конкуренция и ревность, родителям стоит "вооружиться" простыми правилами, как этого избежать.

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1. Следите за тем, что вы говорите детям, думайте о том, как они это воспринимают. Будьте справедливы, ведь братья и сестры следят даже за каждым благосклонным взглядом или улыбкой. Поэтому если хвалите, то хвалите обоих.

2. Не позволяйте старшему ребенку обижать младшего, или мешать ему играть. Специалисты рекомендуют иногда поиграть в "маленького" ребенка со старшим – поносить его на руках, завернуть в одеяло.

3. Не унижайте детей, особенно в присутствии друг друга, не наказывайте их физически. Попросите родных и друзей, приходя на день рождения к кому-то из детей с подарком приносить что-то и для другого.

4. Если покупаете им игрушки или вкусности – всегда рассчитывайте на двоих и обязательно учите делиться.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Дети
Источник: 24 Канал
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