Как избежать сахарного диабета: важные советы Супрун

В мире глобально растет количество больных сахарным диабетом. Сейчас с этим заболеванием живут более 422 миллиона человек, а в Украине — почти 1,3 миллиона. Однако, эти данные являются заниженными, ведь немало людей не знают о своей болезни.

Об этом пишет и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Она заметила, что кроме генетических факторов, на развитие болезни влияет образ жизни человека – малоподвижность, несбалансированное питание, наличие избыточного веса и вредных привычек.

Много людей не знают о болезни. Например, 50% случаев диабета 2 типа остаются недиагностированными. Человек может иметь болезнь и не знать об этом много лет. Именно поэтому важно регулярно тестировать кровь на уровень сахара и внимательно следить за своим организмом, чтобы как можно быстрее предотвратить болезни,

– подчеркнула она.

По словам министра, диабет 1 типа предупредить нельзя, однако в 80% случаев можно предотвратить диабет 2 типа. Поэтому, в этом случае лучшей профилактикой предотвратить болезнь является здоровый образ жизни.

Супрун отметила, что прежде всего надо сбалансировано питаться. Особой угрозой с точки зрения риска развития диабета 2 типа является потребление пищи с высоким содержанием сахара.

"Уменьшайте потребление или вообще откажитесь от добавок сахара и предварительно обработанных продуктов питания, включая обработанные зерновые продукты (мука, белый рис). Лучше – замените на цельнозерновые. Увеличивайте потребление клетчатки – овощей и фруктов. А также добавьте в рацион бобовые культуры. Люди, которые едят много продуктов с высоким содержанием клетчатки, как правило, съедают меньше калорий, не набирают лишнего веса и имеют меньший риск развития диабета", – добавила глава Минздрава.

Сахарный диабет – что это? Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, вследствие чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

Также, она рекомендует пить больше воды, кофе или чая вместо соков, сладкой газировки и других напитков с высоким содержанием сахара.

Во-вторых, Супрун советует поддерживать здоровый вес организма. По ее словам, избыточный вес, особенно в области талии является признаком резистентности к инсулину, что обусловливает развитие преддиабетического состояния. Поэтому, чем больше доля жира в организме, тем выше риски появления диабета.

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Также, чтобы уменьшить риски заболеваемости диабетом стоит быть физически активными. Для того, чтобы получить максимальную пользу для здоровья, нужно еженедельно уделять 150 минут аэробным упражнениям умеренной интенсивности или 75 минут интенсивной. По словам министра, если нет времени на спортивные занятия, то стоит использовать любую возможность подвигаться — разговаривайте по телефону стоя, подниматься по лестнице вместо лифта, ходить пешком по эскалатору.

Еще одной причиной увеличения рисков заболеть диабетом является курение. Чиновница отметила, что курильщики на 30-40% чаще развивают диабет 2 типа, чем люди, не курящие. Причиной этого являются вещества, которые содержатся в сигаретном дыме и провоцируют воспаление, повреждения и окисления клеток, а это в свою очередь повышает риски появления диабета.

На последок глава Минздрава призвала регулярно посещать своего семейного врача.

"Повышенный уровень сахара в крови — один из ранних симптомов диабета. При наличии симптомов врач направит вас на анализы для определения этого показателя. Если ваш показатель глюкозы в крови составляет от 100 до 125 мг/дл (или показатель гликозилированного гемоглобина / HbA1c составляет от 5,7 до 6,4) – это означает, что у вас может быть переддиабетное состояние, предшествующее развитию диабета", – подытожила Супрун.

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