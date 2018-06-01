Как избежать самых распространенных травм при физической активности

Почти всегда травма во время занятий спортом означает, что вы сделали что-то неправильно. Чтобы этого не произошло – стоит знать несколько полезных секретов.

"Колено бегуна"

Одной из самых распространенных травм при беге является такая боль в колене как синдром трения илиотибиального тракта, передает Lifehacker.

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Также "колено бегуна" может постигнуть велосипедистов, футболистов и баскетболистов. Сначала во время тренировок начинает болеть с внешней стороны сустава, а дальше колено может болеть и при обычной ходьбе.

Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют носить специальную обувь для каждого вида тренировок, следить за техникой упражнений и увеличивать нагрузку постепенно.

Чтобы избежать травм во время занятий спортом – носите специальную обувь для каждого вида тренировок

Вывих плеча

Когда головка плечевой кости смещается и выходит из сустава – у вас вывих плеча. В группе риска люди, которые занимаются боевыми видами искусств и гимнастикой. Но растяжение связок можно получить на любом тренажере в спортзале, в бассейне или на волейбольной площадке.

Чтобы этого не произошло – не надо делать слишком резкие движения руками и делать длительные перерывы в тренировках.

Воспаление ахиллова сухожилия

Такое воспаление можно получить в любом виде спорта, где нужно активно бегать и прыгать. Оно возникает из-за перенапряжения икроножных мышц. Травма довольно опасна, ведь без лечения может привести к разрыву.

Чтобы этого не произошло, нужно хорошо разминать ноги с помощью плавных вращений и растяжки и тренировать сгибатели бедра.

Воспаление ахиллова сухожилия можно получить в любом активном виде спорта

"Локоть вратаря" или эпикондилит

Воспаление группы сухожилий вокруг локтя – еще одна распространенная проблема у людей, которые активно занимающихся спортом. Локоть болит и теряет подвижность.

Чтобы не переработать локти, надо заниматься спортом, используя обе руки, делать перерывы в тренировках,

Растяжение голеностопа

Растяжение связок в голеностопном суставе и возможный их разрыв можно получить через неустойчивое положение.

Чтобы этого не произошло – ноги должны стоять ровно и уверенно при подъеме гантелей или выпаде ногой. Также полезно посещать йогу, где научат держать равновесие.

Фото: Unsplash.

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