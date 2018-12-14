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      Как избежать семейных конфликтов и депрессий после рождения ребенка

      27 Читати новину українською
      Как избежать семейных конфликтов и депрессий
      Как избежать семейных конфликтов и депрессий / pregnantandperfect.com

      С появлением ребенка в семье добавляются обязанности, на выполнение которых требуется больше времени. Выполняя больше обязанностей, мы жертвуем чем-то другим, к примеру, сном.

      Врач Евгений Комаровский считает, что дефицит сна – одна из самых острых проблем материнства, говорится в заметке в Instagram.

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      Даже самый заботливый мужчина не может решать проблему, поскольку он не может приложить малыша к груди. В основе всех нерациональных решений, семейных конфликтов, депрессий лежит именно дефицит сна женщины.

      "Полноценный сон молодой матери – это основа здоровья ребенка и основа существования любящей, бесконфликтной семьи",
      – убежден врач.

      Комаровский отмечает, что иерархия семейных ценностей в течение ближайшего времени должна выглядеть так:

      1. безопасность ребенка;
      2. питание ребенка;
      3. сон мамы.

      И только потом все остальное.

      Если женщине хочется спать, то не стоит заниматься домашними делами. Сначала необходимо хорошо выспаться, а уже потом убирать, стирать, гладить, вытирать, мыть, готовить, любить, воспитывать, и прочее.

      Спершу жінці необхідно добре виспатися, а потім робити домашні справи
      Сначала женщине необходимо хорошо выспаться, а потом делать домашние дела

      Евгений Комаровский убежден, что лучше быть доброй и адекватной мамой в пыли и грязном халате, чем сходить с ума в чистоте и сытости.

      Поэтому детский врач советует предусмотреть проблемы со сном после родов. Попробуйте обсудить до рождения ребенка приоритеты и распределить семейные обязанности. При этом спокойно и терпеливо выслушивайте аргументы, идите на встречу. Помните, что достичь взаимопонимания сложно, когда вы не спали всю ночь и на руках плачет ребенок.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Дефицит сна — одна из наиболее острых проблем материнства. Даже самый заботливый муж не в состоянии решить эту проблему, поскольку при всем желании не может приложить младенца к груди. ⠀ Именно дефицит сна лежит в основе нерациональных решений, семейных конфликтов, депрессий. ⠀ Полноценный сон молодой матери — это основа здоровья ребенка и основа существования любящей, бесконфликтной семьи. ⠀ Иерархия семейных ценностей в течение ближайшего времени выглядит так: безопасность ребенка — питание ребенка — сон мамы. И только потом уже все остальное. ⠀ Хочется спать? Никаких домашних дел! Сначала выспаться и только потом убирать, стирать, гладить, вытирать, мыть, готовить, любить, воспитывать и т. д. и т. п. ⠀ Лучше быть доброй и адекватной в пыли и грязном халатике, нежели сходить с ума в чистоте и сытости. ⠀ Отсюда еще один совет (возможно, он пригодится на этапе подготовки к рождению еще одного ребенка): ⠀ предвидя появление проблем со сном, обязательно обсудите приоритеты и распределите семейные обязанности до родов. Спокойно разговаривать, терпеливо выслушивать аргументы, идти навстречу и добиваться взаимопонимания очень трудно, когда позади бессонная ночь, а на руках плачущее дитя. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #семья #сон #новорожденный #отношения #воспитание

      A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

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      Теги: Здоровье Доктор Евгений Комаровский Женское здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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