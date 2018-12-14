Как избежать семейных конфликтов и депрессий после рождения ребенка

С появлением ребенка в семье добавляются обязанности, на выполнение которых требуется больше времени. Выполняя больше обязанностей, мы жертвуем чем-то другим, к примеру, сном.

Врач Евгений Комаровский считает, что дефицит сна – одна из самых острых проблем материнства, говорится в заметке в Instagram.

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Даже самый заботливый мужчина не может решать проблему, поскольку он не может приложить малыша к груди. В основе всех нерациональных решений, семейных конфликтов, депрессий лежит именно дефицит сна женщины.

"Полноценный сон молодой матери – это основа здоровья ребенка и основа существования любящей, бесконфликтной семьи",

– убежден врач.

Комаровский отмечает, что иерархия семейных ценностей в течение ближайшего времени должна выглядеть так:

безопасность ребенка; питание ребенка; сон мамы.

И только потом все остальное.

Если женщине хочется спать, то не стоит заниматься домашними делами. Сначала необходимо хорошо выспаться, а уже потом убирать, стирать, гладить, вытирать, мыть, готовить, любить, воспитывать, и прочее.



Сначала женщине необходимо хорошо выспаться, а потом делать домашние дела

Евгений Комаровский убежден, что лучше быть доброй и адекватной мамой в пыли и грязном халате, чем сходить с ума в чистоте и сытости.

Поэтому детский врач советует предусмотреть проблемы со сном после родов. Попробуйте обсудить до рождения ребенка приоритеты и распределить семейные обязанности. При этом спокойно и терпеливо выслушивайте аргументы, идите на встречу. Помните, что достичь взаимопонимания сложно, когда вы не спали всю ночь и на руках плачет ребенок.

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