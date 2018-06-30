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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как излучение смартфонов влияет на организм: объяснения ученых

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Как излучение смартфонов влияет на организм
Как излучение смартфонов влияет на организм / unsplash.com

Египетские специалисты провели исследование, в результате которого выяснили, что излучение гаджетов, которые большинство людей постоянно имеет под рукой, приводит к преждевременному старению.

Исследование ученых из Каирского университета длилось 15 лет, передает "Страна здоровья".

Ученые из Египта подчеркивают, что слишком частое использование мобильного телефона может стать причиной преждевременного старения.

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Профессор биофизики и радиофизики Фадха Мохаммеда Али с другими исследователями обнаружили, что электромагнитное излучение смартфонов вредит кровяным клеткам.

Из-за этого страдают сердце, костный мозг, гланды, мышцы, гормональный баланс и ферменты печени. Такое же негативное влияние испытывают не только владельцы смартфонов, но и те, кто живет вблизи высоковольтных линий, заводов, радиовещательных башен и подобных сооружений.

Безопасное расстояние от них должно составлять не менее 20 метров, в некоторых случаях – даже километр.

Фото: Unsplash.

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Теги: LifeStyle Техно Здоровье Здоровая жизнь Медицина
Источник: 24 Канал
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