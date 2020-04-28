Как изменилась средняя зарплата украинцев в марте: данные Госстата

В марте средняя зарплата украинцев увеличилась на 599 гривен по сравнению с февралем и составила 11 тысяч 446 гривен.

У відсотковому співвідношенні, за місяць середня зарплата в Україні збільшилася на 5,5%, повідомляє пресслужба Державної служби статистики України. У річному вимірі зарплата збільшилася на 11,8%.

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Хто отримав найбільшу зарплату

Найбільші заробітні плати у березні отримали працівники ІТ-галузі – в середньому 23,3 тисячі гривень. За місяць зарплати працівників цієї сфери зросли на 24,9%.

Зарплати працівників сфери інформації та телекомунікацій перевищили зарплати працівників фінансового та страхового сектору. Вони отримали в середньому по 21,82 тисячі гривень.

Хто отримав найменшу зарплату

Найменші зарплати у березні 2020 року отримали працівники ресторанів та готелів – в середньому 5 тисяч 648 гривень на місяць. Загалом їхні заробітки впали на 23,8%.

Окрім того, зарплати медиків у березні зросли на 7,8% та залишаються одними з найнижчих в Україні – в середньому 8 тисяч 56 гривень на місяць.

Де найбільші та найменші зарплати

Найбільші зарплати в Україні отримують мешканці Києва – в середньому майже 18 тисяч гривень, за місяць виплати зросли на 9,4%.

Найнижчі зарплати на Буковині – в середньому 8 тисяч 285 гривень на місяць. Зауважимо, що у березні середня зарплата у Чернівецькій області впала на 1,2%.

Зверніть увагу! У лютому 2020 року середня зарплата в Україні складала 10 тисяч 847 гривень на місяць, а у січні – 10 тисяч 727 гривень на місяць.