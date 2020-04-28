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      Как изменилась средняя зарплата украинцев в марте: данные Госстата

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      Средняя зарплата в Украине в марте 2020: как изменилась
      Як змінилася зарплата українців / 24 канал

      В марте средняя зарплата украинцев увеличилась на 599 гривен по сравнению с февралем и составила 11 тысяч 446 гривен.

      У відсотковому співвідношенні, за місяць середня зарплата в Україні збільшилася на 5,5%, повідомляє пресслужба Державної служби статистики України. У річному вимірі зарплата збільшилася на 11,8%.

      До теми На допомогу по безробіттю в Україні виділили 6 мільярдів гривень

      Хто отримав найбільшу зарплату 

      Найбільші заробітні плати у березні отримали працівники ІТ-галузі – в середньому 23,3 тисячі гривень. За місяць зарплати працівників цієї сфери зросли на 24,9%.

      Зарплати працівників сфери інформації та телекомунікацій перевищили зарплати працівників фінансового та страхового сектору. Вони отримали в середньому по 21,82 тисячі гривень.

      Хто отримав найменшу зарплату

      Найменші зарплати у березні 2020 року отримали працівники ресторанів та готелів – в середньому 5 тисяч 648 гривень на місяць. Загалом їхні заробітки впали на 23,8%.

      Окрім того, зарплати медиків у березні зросли на 7,8% та залишаються одними з найнижчих в Україні – в середньому 8 тисяч 56 гривень на місяць.

      Де найбільші та найменші зарплати

      Найбільші зарплати в Україні отримують мешканці Києва – в середньому майже 18 тисяч гривень, за місяць виплати зросли на 9,4%.

      Найнижчі зарплати на Буковині – в середньому 8 тисяч 285 гривень на місяць. Зауважимо, що у березні середня зарплата у Чернівецькій області впала на 1,2%.

      Зверніть увагу! У лютому 2020 року середня зарплата в Україні складала 10 тисяч 847 гривень на місяць, а у січні – 10 тисяч 727 гривень на місяць.

      Як карантин вплинув на роботу в Україні? За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років. Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.

      Кабмін виділив на допомогу по безробіттю майже 1,3 мільярда гривень, на компенсацію витрат на зарплати для малого і середнього бізнесу – понад 4,7 мільярда. Хто може отримати допомогу – читайте тут.

      карантин фінанси україна вплив економіка
      Як карантин вплинув на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Статистика Безработица Новости Черновцов Новости Киева Деньги Карантин в Украине 2020 Зарплата
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