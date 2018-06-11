00:20
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 14°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Как изменилась зарплата украинцев за последние годы: Порошенко дал ответ

25 Читати новину українською
Порошенко рассказал о средней зарплате в Украине
Порошенко рассказал о средней зарплате в Украине / Фото из открытых источников

В течение последних двух-трех лет средняя заработная плата в Украине выросла вдвое и в дальнейшем продолжает увеличиваться.

Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

Читайте также: Минимальная зарплата в Украине: Гройсман озвучил, когда ждать повышения

Средняя заработная плата для мужчины в Киеве сейчас составляет 14 500 гривен, это почти 600 долларов, для женщины – 13 тысяч. В Тернополе – это 7 тысяч, в Виннице – 8,5 тысяч, в Днепре – почти 10 тысяч, в Харькове – почти 10 тысяч, во Львове – 9,5 тысяч. Но это в два раза больше, чем 2-3 года назад,
– сказал глава государства.

Кроме того, по словам украинского президента, заработная плата в селах также "резко возрастает". Также, Порошенко отметил, что указанные суммы и рост являются недостаточными.

Глава государства рассказал, что в Украине за последние три с половиной года было построено около 170 заводов, на которых очень "хорошая зарплата", но отметил, что на западной Украине заводов больше не строят.

"Знаете, почему? Нет людей. Часть поехали, а часть уже не хочет работать за 9 тысяч гривен, хотят 11 тысяч. И это – нормально", – отметил Порошенко.

При этом он добавил, что сейчас в Украине, если человек хочет заработать, у него есть возможности заработать, а очень бедные люди есть и в любой стране ЕС или США.

"Мы должны дать удочку, а не раздавать рыбу. Популисты раздают рыбу, которая закончится сразу после выборов", – подытожил Президент.

Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Петр Порошенко
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 11 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
11 июня, 23:00 Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 84
Как Дональд Трамп ломает Запад
11 июня, 23:00 Как Дональд Трамп ломает Запад
109
Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России
11 июня, 22:33 Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России
146
Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
11 июня, 22:01 Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Віталій Кулик 308
Розгін мітингу під Радою: кого досі переслідують підлеглі Авакова та Луценка
11 июня, 21:30 Розгін мітингу під Радою: кого досі переслідують підлеглі Авакова та Луценка
Єгор Соболєв 145
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук