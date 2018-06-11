Как изменилась зарплата украинцев за последние годы: Порошенко дал ответ

В течение последних двух-трех лет средняя заработная плата в Украине выросла вдвое и в дальнейшем продолжает увеличиваться.

Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

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Средняя заработная плата для мужчины в Киеве сейчас составляет 14 500 гривен, это почти 600 долларов, для женщины – 13 тысяч. В Тернополе – это 7 тысяч, в Виннице – 8,5 тысяч, в Днепре – почти 10 тысяч, в Харькове – почти 10 тысяч, во Львове – 9,5 тысяч. Но это в два раза больше, чем 2-3 года назад,

– сказал глава государства.

Кроме того, по словам украинского президента, заработная плата в селах также "резко возрастает". Также, Порошенко отметил, что указанные суммы и рост являются недостаточными.



Глава государства рассказал, что в Украине за последние три с половиной года было построено около 170 заводов, на которых очень "хорошая зарплата", но отметил, что на западной Украине заводов больше не строят.



"Знаете, почему? Нет людей. Часть поехали, а часть уже не хочет работать за 9 тысяч гривен, хотят 11 тысяч. И это – нормально", – отметил Порошенко.



При этом он добавил, что сейчас в Украине, если человек хочет заработать, у него есть возможности заработать, а очень бедные люди есть и в любой стране ЕС или США.



"Мы должны дать удочку, а не раздавать рыбу. Популисты раздают рыбу, которая закончится сразу после выборов", – подытожил Президент.