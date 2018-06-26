Как изменились актеры из "Гарри Поттера": фотосравнение
К 20-летию выпуска первой книги о Гарри Поттере "Гарри Поттер и философский камень" предлагаем посмотреть, как изменились актеры, сыгравшие роль в известной киноленте.
В честь такой знаменательной даты стоит узнать, как выглядят актеры, которые снялись в фильмах о Гарри Поттере, с тех пор, как покинули волшебный Хогвартс.
Читайте также: 20 лет Гарри Поттеру: история о волшебнике, которая изменила мир
Дэниел Рэдклифф
Эмма Уотсон
Рупер Гринт
Том Фелтон
Мэтью Льюис
Бонни Райт
Эванна Линч
Джеймс и Оливер Фелпс
Альфред Энох
Кэти Льюнг
Гарри Меллинг
Ищи вдохновение и мотивацию в нашем Instagram
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии