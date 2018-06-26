Как изменились актеры из "Гарри Поттера": фотосравнение

Как изменились актеры из "Гарри Поттера" / Фото из открытых источников

К 20-летию выпуска первой книги о Гарри Поттере "Гарри Поттер и философский камень" предлагаем посмотреть, как изменились актеры, сыгравшие роль в известной киноленте.