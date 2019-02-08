Как изменились цены на продукты и коммуналку в 2019: интересные данные
Цены в Украине за январь 2019 года выросли на 1%. Больше всего подорожали овощи – в среднем на 16,6%.
В целом, как сообщает Госстат, на потребительском рынке в январе 2019 цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%.
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Цены на фрукты, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, масло и хлеб выросли на 4,7% – 0,9%. Однако немного подешевели яйца, свинина и рис – на 0,5% – 0,1%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, а именно на табачные изделия – на 2,0%, алкогольные напитки – на 0,5%.
С непродуктовых позиций больше всего выросла стоимость горячей воды и отопления – на 11%,
– добавили в Госстате.
В 2019 году коммуналка уже выросла на 2,6%.
Кроме того, существенно выросли цены на транспортные услуги. Например, железнодорожный транспорт стал дороже на 5,5%, а автотранспорт на 0,7%. Однако, из-за падения цен на топливо и масло, в общем расходы украинцев на транспорт уменьшились на 1,7%.
В Украине в 2018 году количество тех, кто получает субсидии, уменьшилось на 25,8% в сравнении с 2017 годом.
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