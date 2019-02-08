18:47
8 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева
      Вєсті Кремля
      22:01, 7 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, 7 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Как изменились цены на продукты и коммуналку в 2019: интересные данные

      46 Читати новину українською
      Как изменились цены на продукты и коммуналку в 2019: интересные данные
      Как изменились цены на продукты и коммуналку в 2019: интересные данные / Фото из открытых источников

      Цены в Украине за январь 2019 года выросли на 1%. Больше всего подорожали овощи – в среднем на 16,6%.

      В целом, как сообщает Госстат, на потребительском рынке в январе 2019 цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%.

      Читайте также: На 46% за год: где в Украине больше всего подорожала недвижимость – данные по областям

      Цены на фрукты, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, масло и хлеб выросли на 4,7% – 0,9%. Однако немного подешевели яйца, свинина и рис – на 0,5% – 0,1%.

      Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, а именно на табачные изделия – на 2,0%, алкогольные напитки – на 0,5%.

      С непродуктовых позиций больше всего выросла стоимость горячей воды и отопления – на 11%,
      – добавили в Госстате.

      В 2019 году коммуналка уже выросла на 2,6%.

      Кроме того, существенно выросли цены на транспортные услуги. Например, железнодорожный транспорт стал дороже на 5,5%, а автотранспорт на 0,7%. Однако, из-за падения цен на топливо и масло, в общем расходы украинцев на транспорт уменьшились на 1,7%.

      В Украине в 2018 году количество тех, кто получает субсидии, уменьшилось на 25,8% в сравнении с 2017 годом.

      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня
      101999
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Цены Деньги Статистика
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня , 18:01 Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 322
      "Охрана, отмена!": чи дійсно готуються замахи на кандидатів в президенти?
      сегодня , 17:01 "Охрана, отмена!": чи дійсно готуються замахи на кандидатів в президенти?
      Наталія Лебідь 205
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня , 16:54 Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      101967
      Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      сегодня , 16:30 Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      Інна Жолобович 4580
      Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      сегодня , 15:06 Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      Артем Овдієнко 1143
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Террористы обстреляли из "Градов" "своих", — штаб АТО
       11 апреля 2015 , 23:58
      Турчинов рассказал, почему вопроса Крыма не было в законопроекте о реинтеграции Донбасса
       6 октября 2017 , 01:01
      Воспитанник Реала вылетел в Киев, чтобы завершить трансфер в Динамо
       15 января , 15:22
      Кому будут присылать "письма счастья" за нарушения ПДД
       16 января , 09:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук