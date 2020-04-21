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      Как изменились цены на жилье в Украине за год

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      Цены на недвижимость / ИА Вежа

      За первый квартал 2020 года в Украине произошел рост цен на жилую недвижимость. Больше всего в цене выросли однокомнатные квартиры на вторичном рынке.

      В сравнении цен I квартала 2020 года до I квартала 2019 года, однокомнатные квартиры на вторичном рынке выросли на 13,4%. На первичном рынке недвижимости наибольший рост у трехкомнатных квартир за этот период – на 9,2%. Такие данные приводит Госстат Украины.

      Что такое первичный и вторичный рынок недвижимостиРынок недвижимости разделен на первичный и вторичный. Первичный рынок – это разные новостройки, то есть это недвижимость, которая еще не находилась в собственности. Покупатель покупает абсолютно новую квартиру/дом/таунхаус, что построили недавно. Ко вторичному рынку принадлежит недвижимость, которая уже имела зарегистрированные права собственности.

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      В целом же на рынке недвижимости больше выросли цены на вторичном рынке – в среднем на 9,7%. Двухкомнатные квартиры подорожали на 9,7%, а трехкомнатные прибавили в цене 6,7%.

      Относительно первичного рынка, то он вырос на 7%. При этом однокомнатные и двухкомнатные квартиры почти одинаково выросли в цене – на 6,7% и 6,4% соответственно.

      В то же время за весь 2019 год стоимость жилья в Украине на первичном рынке выросла на 6,6%. На вторичном рынке рост составил 11,1%.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Статистика Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости рынка недвижимости Рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Покупка недвижимости Цены на недвижимость Вторичный рынок недвижимости Новости недвижимости
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