Как изменились цены на жилье в Украине за год

За первый квартал 2020 года в Украине произошел рост цен на жилую недвижимость. Больше всего в цене выросли однокомнатные квартиры на вторичном рынке.

В сравнении цен I квартала 2020 года до I квартала 2019 года, однокомнатные квартиры на вторичном рынке выросли на 13,4%. На первичном рынке недвижимости наибольший рост у трехкомнатных квартир за этот период – на 9,2%. Такие данные приводит Госстат Украины.

Что такое первичный и вторичный рынок недвижимостиРынок недвижимости разделен на первичный и вторичный. Первичный рынок – это разные новостройки, то есть это недвижимость, которая еще не находилась в собственности. Покупатель покупает абсолютно новую квартиру/дом/таунхаус, что построили недавно. Ко вторичному рынку принадлежит недвижимость, которая уже имела зарегистрированные права собственности.

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В целом же на рынке недвижимости больше выросли цены на вторичном рынке – в среднем на 9,7%. Двухкомнатные квартиры подорожали на 9,7%, а трехкомнатные прибавили в цене 6,7%.

Относительно первичного рынка, то он вырос на 7%. При этом однокомнатные и двухкомнатные квартиры почти одинаково выросли в цене – на 6,7% и 6,4% соответственно.

В то же время за весь 2019 год стоимость жилья в Украине на первичном рынке выросла на 6,6%. На вторичном рынке рост составил 11,1%.