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      Как изменились доходы Украины от транзита газа: инфографика

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      Доходы Украины от транзита газа превысили расходы на его импорт
      Доходы Украины от транзита газа превысили расходы на его импорт / Фото из открытых источников

      По итогам 2018 года доходы Украины от транзита природного газа превысили расходы на его импорт на 500 миллионов долларов.

      Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев у себя на Facebook-странице.

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      Коболев напомнил, что по итогам 2014 года расходы на импорт газа превышали доходы от транзита на 4,7 миллиардов долларов.

      Когда россияне говорят о восстановлениі "баланса интересов", или "нулевом сценариі" – полезно держать перед глазами эту картину. На самом деле россиян интересует возвращение в прошлое, когда Украина находилась в полной финансовой и политической зависимости,
      – добавил Андрей Коболев.

      газ транзит доходи імпорт
      Фото из открытых источников

      Кроме того, он написал, что "времена изменились, надеюсь – безвозвратно."

      Ранее 24 канал писал, что в Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча по газовым вопросам при участии представителей Украины, России и Европейского Союза. По итогам встречи, украинская сторона сделала несколько важных заявлений.

      Теги: Новости России Новости Украины Деньги Украина – Россия Нафтогаз Імпорт Газ
      Источник: 24 Канал
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