Как изменились доходы Украины от транзита газа: инфографика

По итогам 2018 года доходы Украины от транзита природного газа превысили расходы на его импорт на 500 миллионов долларов.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев у себя на Facebook-странице.

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Коболев напомнил, что по итогам 2014 года расходы на импорт газа превышали доходы от транзита на 4,7 миллиардов долларов.

Когда россияне говорят о восстановлениі "баланса интересов", или "нулевом сценариі" – полезно держать перед глазами эту картину. На самом деле россиян интересует возвращение в прошлое, когда Украина находилась в полной финансовой и политической зависимости,

– добавил Андрей Коболев.



Фото из открытых источников

Кроме того, он написал, что "времена изменились, надеюсь – безвозвратно."

Ранее 24 канал писал, что в Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча по газовым вопросам при участии представителей Украины, России и Европейского Союза. По итогам встречи, украинская сторона сделала несколько важных заявлений.