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Как изменились Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт для фильма Тарантино: первое фото

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Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино
Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино / Variety

Актер Леонардо ДиКаприо показал первый кадр нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". На снимке он вместе с коллегой по съемочной площадке Брэдом Питтом.

Бреда и Леонардо первыми утвердили на главные роли в ленте. Впоследствии к актерскому составу присоединились также Марго Робби, Дакота Фэннинг, Люк Перри, Эмиль Хирш, Клифтон Коллинз, Кит Джефферсон и Николас Хаммонд.

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First look. #OnceUponATimeInHollywood

Допис, поширений Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

 

Лента "Однажды в Голливуде" рассказывает о маньяке Чарльзе Мэнсоне. События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт преступной группой Мэнсона, который скончался в ноябре 2017 года.

В фильме Ди Каприо исполнит роль звезды вестернов Рика Далтона, а Питт – его дублера Клиффа Бута.

Премьера черной комедии запланирована на 9 августа 2019 года.

Теги: LifeStyle Кино Брэд Питт Леонардо Ди Каприо
Источник: 24 Канал
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