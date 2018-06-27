Как изменились Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт для фильма Тарантино: первое фото
Актер Леонардо ДиКаприо показал первый кадр нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". На снимке он вместе с коллегой по съемочной площадке Брэдом Питтом.
Бреда и Леонардо первыми утвердили на главные роли в ленте. Впоследствии к актерскому составу присоединились также Марго Робби, Дакота Фэннинг, Люк Перри, Эмиль Хирш, Клифтон Коллинз, Кит Джефферсон и Николас Хаммонд.
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Лента "Однажды в Голливуде" рассказывает о маньяке Чарльзе Мэнсоне. События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт преступной группой Мэнсона, который скончался в ноябре 2017 года.
В фильме Ди Каприо исполнит роль звезды вестернов Рика Далтона, а Питт – его дублера Клиффа Бута.
Премьера черной комедии запланирована на 9 августа 2019 года.