Как изменились за 10 лет Кэтрин-Зета-Джонс и Майкл Дуглас: фото

Актриса Кэтрин-Зета-Джонс запостила в Instagram две идентичные семейные фотографии с разницей в 10 лет.

На первом фото 48-летняя Кэтрин изображена с 73-летним мужем Майклом Дугласом и двумя детьми — 14 летней Кэри и 17-летним Диланом.

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"На крыльце коттеджа в Канаде", — подписала фотографию актриса.

Эта фотография повторяет архивное фото семьи десятилетней давности. Оба снимка супруги сделали в доме на юге провинции Квебек в Канаде.

Кэтрин-Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми 10 лет назад

За десять лет семья Кэтрин и Майкла изменилась не только внешне. За это время они много всего пережили. Тяжелую болезнь Дугласа — рак горла. Кэтрин тогда прекратила сниматься в кино и все время вместе с детьми проводила у постели мужа.

Благодаря поддержке близких, он победил болезнь, но через некоторое время госпитализировали Кэтрин. У нее началась депрессия из-за истощения. После клиники Кэтрин внезапно подала на развод, но этого же года они снова возобновили отношения.

Сейчас Кэтрин и Майкл много времени проводят вместе, катаются на лыжах и наслаждаются жизнью.