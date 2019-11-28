Как изменились зарплаты в Украине за последний год

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в октябре 2019 года составляла 10 тысяч 727 гривен. Это на 0,4% больше, чем в сентябре, и сразу на 16,4% больше, чем в октябре 2018 года.

В октябре этого года средняя зарплата по Украине превысила минимальную в 2,6 раза, сообщает Государственная служба статистики.

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Интересной является и ситуация в регионах. Несмотря на низкие темпы зарплаты в Киеве, столичный регион лидирует по среднему показателю доходов населения. Так, в октябре среднестатистический киевлянин заработал 15 тысяч 862 гривны.

Зато самые быстрые темпы роста средней зарплаты показали Луганская, Николаевская и Киевская область – 22,5%, 20,6% и 20,8% соответственно.

В то же время меньше всего зарабатывают жители Черновицкой области. Средняя зарплата в Буковине в октябре составляла лишь 8 тысяч 211 гривен, что чуть ли не вдвое меньше самого большого показателя Киева.



Средняя зарплата по регионам

Если брать во внимание отдельные сферы деятельности, то наиболее прибыльными остаются сфера финансов и страхования и ИТ-сфера. У них сотрудники в среднем зарабатывают 19 тысяч 571 гривну и 17 тысяч 57 гривен соответственно.

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В то же время наименее прибыльными являются сфера здравоохранения и временное размещение и организация питания – 7 тысяч 2 гривны и 7 тысяч 30 гривен соответственно.