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      Как изменились зарплаты в Украине за последний год

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      Средняя зарплата в Украине в октябре 2019 года возросла до 10 тысяч 727 гривен / radiotrek.rv.ua

      По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в октябре 2019 года составляла 10 тысяч 727 гривен. Это на 0,4% больше, чем в сентябре, и сразу на 16,4% больше, чем в октябре 2018 года.

      В октябре этого года средняя зарплата по Украине превысила минимальную в 2,6 раза, сообщает Государственная служба статистики.

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      Интересной является и ситуация в регионах. Несмотря на низкие темпы зарплаты в Киеве, столичный регион лидирует по среднему показателю доходов населения. Так, в октябре среднестатистический киевлянин заработал 15 тысяч 862 гривны.

      Зато самые быстрые темпы роста средней зарплаты показали Луганская, Николаевская и Киевская область – 22,5%, 20,6% и 20,8% соответственно.

      В то же время меньше всего зарабатывают жители Черновицкой области. Средняя зарплата в Буковине в октябре составляла лишь 8 тысяч 211 гривен, что чуть ли не вдвое меньше самого большого показателя Киева.

      середня зарплата, регіони
      Средняя зарплата по регионам

      Если брать во внимание отдельные сферы деятельности, то наиболее прибыльными остаются сфера финансов и страхования и ИТ-сфера. У них сотрудники в среднем зарабатывают 19 тысяч 571 гривну и 17 тысяч 57 гривен соответственно.

      К слову: Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года

      В то же время наименее прибыльными являются сфера здравоохранения и временное размещение и организация питания – 7 тысяч 2 гривны и 7 тысяч 30 гривен соответственно.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Зарплата Минимальная зарплата Госкомстат Статистика
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