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      Как изменилось количество наличности в Украине: инфографика

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      Как изменилось количество наличности в Украине: инфографика
      Как изменилось количество наличности в Украине: инфографика / Фото из открытых источников

      В конце прошлого года количество наличных денег в обращении в Украине возросло до 400,1 миллиарда гривен. Это на 10,7% больше, чем 1 января 2018 года.

      Рост объема наличных денег в обращении связан с увеличением потребности в деньгах как средствах расчета. В Нацбанке отметили, что все в связи с ростом экономики Украины.

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      В среднем на 1 украинца приходится 69 банкнот и 293 монеты. Сейчас самой популярной купюрой в обращении находятся банкноты номиналом 200 гривен. Она составляет 22,8% всех бумажных гривен. Самая популярная монета – 10 копеек. Монеты этого номинала составляют около 29% всех выпущенных в обращение монет.

      Вместе с тем развитие безналичных расчетов несколько сдерживало спрос на наличные,
      – добавили в Нацбанке.

      Поэтому благодаря этому уровень наличности в экономике (отношение наличных средств в обращении вне банков к ВВП) снизился с 11,1% ВВП в 2017 году до 10,3% ВВП в 2018 году.

      Что касается новых монет номиналом 2 гривны, которые выпустили в обращение в 2018 году, то они составляют лишь 0,4% общего количества всех монет, находящихся в обращении. Интересно, что банкнот номиналом 2 гривны, которые эти монеты должны со временем вытеснить, сейчас в обращении 225,7 миллионов штук, а монет – 57 миллионов единиц.

      нацбанк гроші готівка монети

      Ежедневно в течение 2018 года украинцы перечисляли через банки страны в среднем 1,4 миллиона платежей на сумму свыше 100 миллиардов гривен. Всего за год через банковскую систему СЭП осуществили 57 миллионов платежей в размере 25 триллионов гривен.

      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Наличные
      Источник: 24 канал
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