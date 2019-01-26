Как изменилось количество наличности в Украине: инфографика

В конце прошлого года количество наличных денег в обращении в Украине возросло до 400,1 миллиарда гривен. Это на 10,7% больше, чем 1 января 2018 года.

Рост объема наличных денег в обращении связан с увеличением потребности в деньгах как средствах расчета. В Нацбанке отметили, что все в связи с ростом экономики Украины.

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В среднем на 1 украинца приходится 69 банкнот и 293 монеты. Сейчас самой популярной купюрой в обращении находятся банкноты номиналом 200 гривен. Она составляет 22,8% всех бумажных гривен. Самая популярная монета – 10 копеек. Монеты этого номинала составляют около 29% всех выпущенных в обращение монет.

Вместе с тем развитие безналичных расчетов несколько сдерживало спрос на наличные,

– добавили в Нацбанке.

Поэтому благодаря этому уровень наличности в экономике (отношение наличных средств в обращении вне банков к ВВП) снизился с 11,1% ВВП в 2017 году до 10,3% ВВП в 2018 году.

Что касается новых монет номиналом 2 гривны, которые выпустили в обращение в 2018 году, то они составляют лишь 0,4% общего количества всех монет, находящихся в обращении. Интересно, что банкнот номиналом 2 гривны, которые эти монеты должны со временем вытеснить, сейчас в обращении 225,7 миллионов штук, а монет – 57 миллионов единиц.

Ежедневно в течение 2018 года украинцы перечисляли через банки страны в среднем 1,4 миллиона платежей на сумму свыше 100 миллиардов гривен. Всего за год через банковскую систему СЭП осуществили 57 миллионов платежей в размере 25 триллионов гривен.