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Как изменился Бенедикт Камбербэтч в новом фильме "Брекзит": первое фото

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Бенедикт Камбербетч
Бенедикт Камбербетч / www.gettyimages.in

Британский киноактера Бенедикт Камбербэтч все чаще принимает участие в культовых лентах и сериалах, где легко "примеряет" новые амплуа. На этот раз актер стал звездой новой политической драмы "Брекзит" о выходе Великобритании из Европейского Союза.

В сети уже опубликовали первый кадр из будущей кинокартины "Брекзит". 41-летний Бенедикт сыграет роль политика Доминика Каммингса, который стал идейным вдохновителем выхода страны из ЕС.

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Бенедикт Кембербетч в роли Доминика Каммингса в фильме "Брекзит"

Новый образ киноактера очень похож на настоящего политика Доминика Каммингса.


Доминик Каммингс и Бенедикт Кембербетч в его роли

В фильме также появятся такие актеры как Рори Киннер ("Скайфолл", "Черное зеркало"), который исполнит роль директора по коммуникациям Крейга Оливера, а также Джон Хеффернан ("Корона"), который сыграет Мэттью Эллиотта, – исполнительного директора кампании за выход из ЕС, Vote Leave. В картине также сыграет Ричард Гоулдинг ("Железная леди"), который исполнит роль Бориса Джонсона – министр иностранных дел Великобритании. Режиссером ленты стал Тоби Хейнз.

В целом, картина расскажет о группе политиков, которые будут пытаться завоевать симпатии и голоса британского народа, чтобы выйти из состава Европейского Союза. Точная дата премьеры ленты "Брекзит" пока неизвестна, но уже в этом году она выйдет на британском телеканале Channel 4.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Великобритания
Источник: The Independent
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