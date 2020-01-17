Как изменился курс гривны относительно доллара в 2019 году: неожиданные данные
Украинская национальная валюта демонстрирует хорошие показатели. После выборов противники действующей власти кричали, что доллар будет по 40. Измены не случилось, а нацвалюта продолжила укрепление. Как там будет дальше пока неизвестно, но за последний год Украине есть чем похвастаться.
Украинская гривна по темпам укрепления национальной валюты в мире в течение 2019 года заняла первое место.
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За 12 месяцев гривна сумела продемонстрировать укрепление относительно доллара аж на 19%. По укреплению на рынке относительно доллара гривна сумела на 7% обогнать российский рубль.
Украинская гривна укрепилась относительно доллара на 19%
За прошлый год американская валюта подешевела для россиян на 12%. На третьей строчке египетский фунт – 12%.
В июле 2019 года курс валют впервые за несколько лет опустился ниже чем на 25 гривен.
Курс доллара опустился ниже чем на 25 гривен
Интересно, что 37% украинцев предпочитают хранить сбережения в долларах. Каждый пятый откладывает деньги в евро и только 12% украинцев доверяют гривне.
Данные: Bloomberg
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