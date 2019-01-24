09:27
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Как изменился украинский аграрный экспорт в 2018 году: интересные данные

      58 Читати новину українською
      Как изменился украинский аграрный экспорт в 2018 году: интересные данные
      / slovoidilo.ua

      Украинский аграрный экспорт по результатам 2018 года достиг нового рекорда. Он превысил 18,8 миллиардов долларов.

      Об этом сообщают в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

      Читайте также: Украина вошла в ТОП-10 экспортеров молочной продукции

      Заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева рассказала, что в прошлом году львиную долю экспорта традиционно формировали зерновые культуры, с долей 38,4%, масла – 23,3% и семян масличных культур – 10,2%.

      По результатам 2018 года, аграрный экспорт вырос более чем на 880 млн долларов по сравнению с 2017 годом и достиг нового рекорда – 18,8 млрд долларов. За этот период существенно увеличились объемы экспорта продукции АПК на рынки Азии и ЕС,
      - добавила Трофимцева.

      Кроме того, Ольга Трофимцева добавила, что крупнейшими покупателями украинских аграрных и пищевых товаров в 2018 году стали: Индия, куда было экспортировано продукции АПК на более 1,8 миллиарда долларов, Китай – 1,2 миллиарда долларов, Нидерланды – 1,2 миллиарда долларов, Испания – 1,04 миллиарда долларов и Египет – 888,7 миллионов долларов.

      Также хочу выделить товары, за счет которых произошел рост экспорта. Речь идет о кукурузе, пшенице, семенха рапса, жмыхе, мясе и субпродуктах птицы, различные масла, табаке и изделий из него, яйцах, кондитерских изделиях и др,
      - подчеркнула Трофимцева.

      Ранее 24 канал писал, что Украина попала в пятерку стран, которые экспортировали в Европу больше всего сельскохозяйственной продукции в период с октября 2017 до ноября 2018 года.

      Теги: Новости Украины Деньги Экспорт Новости политики Рекорды Министерство агрополитики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2058
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сегодня , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 1866
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4575
      Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      сегодня , 07:02 Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      Ірина Лаб'як 544
      Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      сегодня , 01:00 Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      Іван Яковина 971
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Снегопад в Украине: ограничения движения транспорта и первые заложники непогоды на Полтавщине
       26 декабря 2018 , 12:20
      На видео показали, как угнать Tesla за несколько секунд
       12 сентября 2018 , 18:00
      Экс-игрок Динамо забил дебютный гол в Турции – видео
       8 декабря 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук