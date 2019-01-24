Как изменился украинский аграрный экспорт в 2018 году: интересные данные

Украинский аграрный экспорт по результатам 2018 года достиг нового рекорда. Он превысил 18,8 миллиардов долларов.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева рассказала, что в прошлом году львиную долю экспорта традиционно формировали зерновые культуры, с долей 38,4%, масла – 23,3% и семян масличных культур – 10,2%.

По результатам 2018 года, аграрный экспорт вырос более чем на 880 млн долларов по сравнению с 2017 годом и достиг нового рекорда – 18,8 млрд долларов. За этот период существенно увеличились объемы экспорта продукции АПК на рынки Азии и ЕС,

- добавила Трофимцева.

Кроме того, Ольга Трофимцева добавила, что крупнейшими покупателями украинских аграрных и пищевых товаров в 2018 году стали: Индия, куда было экспортировано продукции АПК на более 1,8 миллиарда долларов, Китай – 1,2 миллиарда долларов, Нидерланды – 1,2 миллиарда долларов, Испания – 1,04 миллиарда долларов и Египет – 888,7 миллионов долларов.

Также хочу выделить товары, за счет которых произошел рост экспорта. Речь идет о кукурузе, пшенице, семенха рапса, жмыхе, мясе и субпродуктах птицы, различные масла, табаке и изделий из него, яйцах, кондитерских изделиях и др,

- подчеркнула Трофимцева.

Ранее 24 канал писал, что Украина попала в пятерку стран, которые экспортировали в Европу больше всего сельскохозяйственной продукции в период с октября 2017 до ноября 2018 года.