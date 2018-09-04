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Как изменить жизнь к лучшему за 10 минут

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Как изменить жизнь к лучшему за 10 минут
Как изменить жизнь к лучшему за 10 минут / healthyfood.co.nz

Мы часто говорим, что хотим быть успешными и счастливыми, но не знаем, с чего начать. Прежде всего нужно изменить себя, и тогда изменится все остальное.

Достаточно уделять 10 минут ежедневно каждой привычке, чтобы улучшить свою жизнь, пишет VitaMarg.

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1. Здоровый завтрак

Не поленитесь и потратьте немного времени на поиски вкусных и полезных рецептов завтраков. Через полгода у вас в арсенале будут десятки вкусных рецептов, которыми вы можете порадовать близких друзей. И каждое утро будет особенным.

Готуйте корисний сніданок

Готовьте полезный завтрак

2. Ежедневный мозговой штурм

Ежедневно записывайте идеи и то, чем бы хотели заняться, в блокнот. Ежедневно заставляйте мозг работать интенсивно в течение 10 минут.

3. Откажитесь от употребления сахара

Попробуйте заменить сахар на полезные сладости, такие как мед, фрукты. Это принесет больше пользы здоровью, чем сахар.

4. Зарядка утром

Потратьте 10 минут утреннего времени, чтобы помочь организму проснуться зарядкой. После того, как организм привыкнет, можно увеличивать продолжительность упражнений. Находите новые упражнения и включайте музыку, чтобы зарядка не была скучной.

via GIPHY

5. Творческий отдых

За будничными делами мы забываем о собственном развитии. Поэтому уделяйте 10 минут каждый день для прослушивания музыки, чтения книг, рисования, и тому подобного.

6. Методики дыхания

Если вам сложно взять себя в руки в конфликтных ситуациях, вы склонны к гневу, тогда вам нужно освоить некоторые дыхательные практики. Чтобы научиться фокусироваться на собственном дыхании, вам потребуется 10 минут. Через некоторое время вы сможете почувствовать себя спокойным и умиротворенным человеком.

via GIPHY

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Теги: Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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