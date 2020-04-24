Как изменится бизнес после карантина: 12 новаций
Бизнес больше никогда не вернется к состоянию конца февраля 2020 года. Но это не значит, что изменения будут отрицательными. Просто наша жизнь станет несколько иной, а предприниматели подстроятся под это.
Какие трансформации ждут украинский бизнес рассказала председатель Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации плательщиков налогов Украины Елена Хотенко для издания НВ Бизнес.
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- Предприятия будут переходить на собственные производства, устраняя с рынка импортные товары.
- Торговля и услуги резко пойдут в онлайн.
- Трендом станет полинаправленность.
- Популярной станет коллаборация и сотрудничество.
- Изменения в договорные отношения между партнерами.
- Страховая медицина и страховые фонды станут обязательными даже для малых предприятий.
- Новые знания и навыки – главное, о чем стоит позаботиться еще во время карантина.
- Люди, которые часто меняли работу, будут в зоне риска.
- Множество профессий перейдут с офисного устройства во фриланс-режим.
- Усиление санитарных норм.
- Изменится отношение людей к ценности собственного здоровья.
- Из дипломатической практики исчезнет рукопожатия.
Что известно о Елене Хотенко?
Елена Хотенко – общественный деятель, эксперт по налоговому законодательству, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, председатель совета ОО "Институт Налоговых Реформ" и Сенатор Европейского экономического Сената EES.