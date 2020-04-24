Как изменится бизнес после карантина: 12 новаций

Бизнес больше никогда не вернется к состоянию конца февраля 2020 года. Но это не значит, что изменения будут отрицательными. Просто наша жизнь станет несколько иной, а предприниматели подстроятся под это.

Какие трансформации ждут украинский бизнес рассказала председатель Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации плательщиков налогов Украины Елена Хотенко для издания НВ Бизнес. Читайте также В Украине ежедневно появляется 6 тысяч безработных Предприятия будут переходить на собственные производства, устраняя с рынка импортные товары. Торговля и услуги резко пойдут в онлайн. Трендом станет полинаправленность. Популярной станет коллаборация и сотрудничество. Изменения в договорные отношения между партнерами. Страховая медицина и страховые фонды станут обязательными даже для малых предприятий. Новые знания и навыки – главное, о чем стоит позаботиться еще во время карантина. Люди, которые часто меняли работу, будут в зоне риска. Множество профессий перейдут с офисного устройства во фриланс-режим. Усиление санитарных норм. Изменится отношение людей к ценности собственного здоровья. Из дипломатической практики исчезнет рукопожатия. Что известно о Елене Хотенко?

Елена Хотенко – общественный деятель, эксперт по налоговому законодательству, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, председатель совета ОО "Институт Налоговых Реформ" и Сенатор Европейского экономического Сената EES.