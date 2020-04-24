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      Как изменится бизнес после карантина: 12 новаций

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      Елена Хотенко о бизнесе в будущем / khotenko.pro

      Бизнес больше никогда не вернется к состоянию конца февраля 2020 года. Но это не значит, что изменения будут отрицательными. Просто наша жизнь станет несколько иной, а предприниматели подстроятся под это.

      Какие трансформации ждут украинский бизнес рассказала председатель Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации плательщиков налогов Украины Елена Хотенко для издания НВ Бизнес.

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      1. Предприятия будут переходить на собственные производства, устраняя с рынка импортные товары.
      2. Торговля и услуги резко пойдут в онлайн.
      3. Трендом станет полинаправленность.
      4. Популярной станет коллаборация и сотрудничество.
      5. Изменения в договорные отношения между партнерами.
      6. Страховая медицина и страховые фонды станут обязательными даже для малых предприятий.
      7. Новые знания и навыки – главное, о чем стоит позаботиться еще во время карантина.
      8. Люди, которые часто меняли работу, будут в зоне риска.
      9. Множество профессий перейдут с офисного устройства во фриланс-режим.
      10. Усиление санитарных норм.
      11. Изменится отношение людей к ценности собственного здоровья.
      12. Из дипломатической практики исчезнет рукопожатия.

      Что известно о Елене Хотенко?
      Елена Хотенко – общественный деятель, эксперт по налоговому законодательству, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, председатель совета ОО "Институт Налоговых Реформ" и Сенатор Европейского экономического Сената EES.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Киева Безработица Бизнес
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