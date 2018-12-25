Как изменится цена на газ в 2019 году: мнение эксперта

Цена на газ будет очень существенно зависеть от цен на нефть. Если и будет повышение в 2019 году, то оно может быть очень умеренным.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

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"От дешевых цен на газ и отопление выигрывают только те, кто имеет большие помещения. Если мы установим, как это планируется, полностью монетизированную систему выдачи субсидий, то выиграем в двух вещах. То есть при монетизации будет хорошо малообеспеченным, потому что они смогут экономить. Кроме этого, обеспеченных мы заставим платить полную цену, а эти деньги смогут пойти в госбюджет", – сказал эксперт.

По его словам, мы должны понимать, если цена на газ станет дешевле, то очень существенно упадут цены на аграрную и металлургическую продукции. Поэтому Украина очень потеряет на внешнем экспорте.