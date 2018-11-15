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      Как изменится организм после отказа от курения

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      Как изменится ваше тело, если бросить курить
      Как изменится ваше тело, если бросить курить / Телеканал новостей "24"

      Курение наносит огромный вред организму, медленно его убивая. В Украине насчитывается 11,5 миллионов курильщиков, из них 9,1 миллиона мужчин и 2,5 миллиона женщин.

      У курящих людей увеличивается риск развития рака, ишемической болезни сердца, инсульта, сердечного приступа, чем у некурящих. Тело человека способно восстанавливаться очень быстро. Для этого нужно бросить курить.

      Читайте также: Как бросить курить раз и навсегда: нестандартные способы

      В Международный день отказа от курения предлагаем вам просмотреть этапы улучшения здоровья, если отказаться от сигарет.

      1. За 20 минут после отказа от курения нормализуется кровяное давление и пульс.

      2. Через 8 часов вдвое сократится уровень никотина и оксида углерода.

      3. За два дня легкие начнут очищаться от слизи, а никотин и оксид углерода выведется из организма.

      Чому потрібно кинути курити
      Почему нужно бросить курить

      4. Улучшается кровообращение и нормализуется работа сердца за три месяца. Очищается кожа, цвет лица становится свежим.

      5. Через 1-9 месяцев человеку будет легче делать упражнения, и он будет меньше кашлять.

      6. Вдвое сократится риск ишемической болезни сердца после года отказа от никотина.

      7. Через 10 лет уменьшается риск развития рака до того уровня, как и у некурящего человека.

      Як зміниться організм після відмови від куріння
      Как изменится организм после отказа от курения

      8. От 1 до 15 лет отказа от табака риск инсульта снижается до уровня человека, который не курит.

      9. Риск смерти, ишемической болезни сердца, сердечного приступа уменьшается минимально до уровня некурящего человека через 15 лет отказа от курения.

      Як зміниться тіло після відмови від куріння
      Как изменится тело после отказа от курения

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания табак Профилактика заболеваний Инфографика
      Источник: Телеканал новостей "24"
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