12:34
6 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как изменится работа транспорта Киева с ослаблением карантина

      - Читати новину українською
      Робота громадського транспорту Києва зміниться з послабленням карантину
      Работа общественного транспорта Киева изменится с ослаблением карантина / kiev.vgorode.ua

      На первом этапе постепенного выхода Украины из карантина наземный транспорт Киева будет работать в ограниченном режиме. Такой режим продлится как минимум до 22 мая.

      Однако в Киеве увеличат количество маршрутов наземного общественного транспорта в те районе, которые сегодня мало охвачены. Такое обещание дал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 6 мая, сообщает 24 канал.

      Узнайте При каких условиях откроют пляжи и Гидропарк в Киеве после карантина

      "Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта, а бизнес, который начинает сейчас работу, также должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы", – сказал Кличко.

      Метро откроется только по решению правительства, и произойдет это не сразу, отметил мэр столицы. Ранее в правительстве сообщили, что метро заработает не раньше 22 мая.

      Пригородный транспорт правительство пообещало запустили в первую очередь с началом карантинных послаблений.

      Что известно о выходе Украины из карантина

      • Последний раз карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако в правительстве не исключают, что продолжат его снова после этой даты.
      • Правительство предусмотрело 5 этапов выхода из карантина. Если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, воплощение этих этапов начнется быстрее, чем предполагали.
      • Уже с 11 мая стартует ослабление карантинных ограничений.

      послаблення карантину з 11 травня що буде
      Как ослабят карантин в Украине с 11 мая / Инфографика 24 канала

      вихід України з карантину етапи виходу з карантину список
      Этапы выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Метро Транспорт Виталий Кличко Карантин в Украине 2020 Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Путин хочет переписать правила игры, или На волне пандемии
      сегодня , 11:30 Путин хочет переписать правила игры, или На волне пандемии
      Павло Казарін
      Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      5 мая , 22:00 Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      Олександр Коваленко