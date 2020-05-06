Как изменится работа транспорта Киева с ослаблением карантина

На первом этапе постепенного выхода Украины из карантина наземный транспорт Киева будет работать в ограниченном режиме. Такой режим продлится как минимум до 22 мая.

Однако в Киеве увеличат количество маршрутов наземного общественного транспорта в те районе, которые сегодня мало охвачены. Такое обещание дал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 6 мая, сообщает 24 канал.

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"Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта, а бизнес, который начинает сейчас работу, также должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы", – сказал Кличко.

Метро откроется только по решению правительства, и произойдет это не сразу, отметил мэр столицы. Ранее в правительстве сообщили, что метро заработает не раньше 22 мая.

Пригородный транспорт правительство пообещало запустили в первую очередь с началом карантинных послаблений.

Что известно о выходе Украины из карантина

Последний раз карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако в правительстве не исключают, что продолжат его снова после этой даты.

Правительство предусмотрело 5 этапов выхода из карантина. Если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, воплощение этих этапов начнется быстрее, чем предполагали.

Уже с 11 мая стартует ослабление карантинных ограничений.



Как ослабят карантин в Украине с 11 мая / Инфографика 24 канала