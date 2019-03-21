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      Как изменится Вокзальная площадь в Киеве после реконструкции: сравнение

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      Центральный железнодорожный вокзал в Киеве
      Центральный железнодорожный вокзал в Киеве / Getty images

      В "Укрзализныце" показали, как хотят реконструировать площадь перед центральным железнодорожным вокзалом в Киеве.

      Визуализацию проекта обнародовал в своем Facebook глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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      Как изменится Вокзальная площадь в Киеве? Площадь хотят сделать более пешеходной, расширят тротуарную зону и оптимизируют транспортные развязки.

      Проект еще планируют доработать и дополнить архитектурными решениями.

      По визуализации видно, что из-под входа в вокзал планируют убрать стихийные остановки городских и междугородных маршруток, обустроить отдельные зоны для парковки и озеленить пространство.

       

       

      Сравните, как хотят изменить площади перед железнодорожными вокзалами во Львове и Тернополе.

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      Теги: Укрзализниця Новости недвижимости Железная дорога Новости Киева Реконструкция Строительство Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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