Как изменится Вокзальная площадь в Киеве после реконструкции: сравнение

В "Укрзализныце" показали, как хотят реконструировать площадь перед центральным железнодорожным вокзалом в Киеве.

Визуализацию проекта обнародовал в своем Facebook глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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Как изменится Вокзальная площадь в Киеве? Площадь хотят сделать более пешеходной, расширят тротуарную зону и оптимизируют транспортные развязки.

Проект еще планируют доработать и дополнить архитектурными решениями.

По визуализации видно, что из-под входа в вокзал планируют убрать стихийные остановки городских и междугородных маршруток, обустроить отдельные зоны для парковки и озеленить пространство.

Сравните, как хотят изменить площади перед железнодорожными вокзалами во Львове и Тернополе.