Как изменится здоровья, если воздух будет чистым

От загрязнения воздуха страдают миллионы людей по всему миру. По словам экологов, именно из-за некачественного воздуха гибнут тысячи людей ежегодно.

Ученые из Лундского университета решили проверить, как чистый воздух повлияет на организм, передает 7mednews.

В частности, специалистов интересовало – как изменится заболеваемость и смертность, если из города убрать все транспортные средства, которые работают на бензине или дизеле.

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Выяснилось, что очистка воздуха помогла бы избежать от 2 до 4 процентов преждевременных смертей, а это около 55-93 случаев летальных исходов.

Также можно было бы избавиться от 21 случая астмы и 95 случаев бронхита у детей, 30 госпитализаций из-за респираторных заболеваний, 87 случаев старческого слабоумия и еще 11 случаев преэклампсии (возникновение артериальной гипертензии на 20-й неделе беременности) у женщин.

Очищение воздуха в городах помогло бы избежать 2-4% преждевременных смертей

Изменения в экологии смогли бы уменьшить количество больничных только в одном городе минимум на 2 729 дней. Соответственно, люди стали бы работать на 16 472 дня больше, ведь чувствовали бы себя значительно лучше. Ученые добавили, что это лишь предварительные расчеты и в реальной жизни цифры могут быть намного большими.

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