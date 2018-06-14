Как изменяется организм женщины во время беременности

Во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения, большинство из них считаются нормой.

У женщины может измениться чувствительность к свету, пишет Cosmo.

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Иногда солнце может ослеплять. Это происходит из-за того, что глаза становятся более чувствительными к яркому свету.

Во время беременности могут возникнуть проблемы с волосами, они могут потускнеть, кончики могут сечься. Все из-за гормонов, которые высушивают кожу.

У женщины может появиться аносмия или потеря обоняния, все из-за травмы носа или генетики. Врачи указывают на положительную сторону – реже возникает утренняя тошнота.

В области груди может ощущаться, что кожа стала тоньше. Это происходит из-за того, что кожа может растягиваться. Врачи убеждают, что нормально, когда женщина в некоторых местах может увидеть кровеносные сосуды.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала напитки, которые могут вызвать ожирение, диабет 2 типа и кариес у детей.

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