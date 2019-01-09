Как изменяются цены на лекарства в аптеках во время эпидемий

В разгар эпидемий цены на лекарства несколько повышаются. Такая тенденция сохраняется вплоть до спада болезней.

Об этом отметил руководитель Государственного фармакологического центра Минздрава Виктор Чумак, пишет УНН.

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Он отметил, что цены на лекарства повышаются и держатся до лета и не падают. После чего могут немного уменьшиться, а после этого резко возрастают.

Виктор Чумак “У нас цены традиционно поднимаются в четвертом квартале ежегодно. Здесь есть и объективные причины — курсовые колебания, которые не сразу отражаются на ценах. Есть и другие причины — летом цены, например, падают, потому что люди мало болеют, а осенью всегда идет эпидемия. Или простуда или инфекционные заболевания, грипп”.

Виктор Чумак подсчитал, что за 2017-1019 год все лекарства подорожали в среднем на 21%. А вот цены на лекарства от гриппа выросли еще больше.

Эксперт считает, что причиной этого является отсутствие контроля за соблюдением протоколов провизора. Согласно этим протоколам, существует четкий алгоритм действий, по которому должен действовать работник аптеки: какие вопросы задавать о симптомах и после этого может сориентировать пациента относительно лекарственного средства.



Как меняются цены на лекарства в аптеках во время эпидемий

Контролировать этот процесс должна Государственная служба Украины по лекарственным средствам.

Однако, по словам Виктора Чумака, этот протокол не соблюдаются.

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