Как изменятся тарифы на электроэнергию для населения в течение года

Цены на электрическую энергию в целом существенно не вырастут, а для бытовых потребителей останутся неизменными до июля 2019 года.

Об этом глава национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко заявила в интервью "Радио НВ".

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По словам Кривенко, в июле 2019 года должен запуститься рынок электроэнергии, однако к тому времени тарифы должны остаться неизменными.

До июля мы не ожидаем существенных изменений для повышения тарифов. Для бытовых потребителей тарифы останутся неизменными,

— отметила она.

Пока же, по словам руководителя комиссии, тарифное регулирование сдерживает рост тарифов. Вместе с тем, Кривенко ожидает, что с июля 2019-го цена на электрическую энергию для потребителей будет формироваться на конкурсной основе.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 22 августа рассматривал отмену субсидии потребителям без счетчиков газа. Впоследствии в Кабмине заявили, что не принимали решение об отмене субсидий на природный газ для потребителей без газовых счетчиков.