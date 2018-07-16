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Как Янукович и с какими приключениями бежал в Крым: охранник президента беглеца обнародовал дета

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Появилась информация о ходе бегства Януковича в Крым
Появилась информация о ходе бегства Януковича в Крым / 24 канал

Бывший начальник службы безопасности экс-президента Виктора Януковича Константин Кобзар рассказал, как в 2014 году бывший "гарант" бежал в Крым, а оттуда и в Россию.

Об этом он рассказал во время допроса в Оболонском райсуде Киева, где проходило слушание дела о госизмене президента-беглеца Виктора Януковича, передает Укринформ.

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Так, по его словам, между перемещением из Донецка в Крым, в многих лиц из охраны забрали телефоны, отсоединили аккумуляторы, и телефоны оставили лишь нескольким людям.

Также свидетель добавил, что через некоторое время к ним присоединился бывший начальник штаба службы охраны Януковича Владимир Павленко, который рассказал, что его преследовали, но он оторвался.

Одновременно Кобзар уточнил, якобы была информация от Павленко о том, что сотрудникам ГАИ приказали "обнаружить кортеж Януковича и расстрелять".

Я дал координаты Павленко, определил порядок движения, поставил задачу на максимальной скорости добраться до населенного пункта, уже не помню какого... Мы были хорошо подготовленными и вооруженными, но боевиков было больше, и мы бы недолго продержались, пока бы не закончились боеприпасы, и сохранить жизнь Януковичу получилось бы маловероятным,
– уверяет свидетель.

В связи с этим, утверждает бывший охранник Януковича, он решил обратиться к знакомому из Федеральной службы охраны РФ, чтобы попросить помощи добраться в Крым.

"Через некоторое время пересели в российские вертолеты, полетели в Крым. Однако, впоследствии понадобилась дозаправка, вертолеты приземлились, а потом всех решили отправить в Крым самолетом, где снова связались с моими знакомыми с ФСО РФ, который помог нам с транспортом", – продолжил он.

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Кроме того, Кобзар отметил, они якобы владели информацией, что в ночь на 23 февраля в аэропорт "Бельбек" прилетали Аваков с Наливайченко, которые якобы планировали забрать Януковича в Киев, чтобы он написал заявление об отставке.

Напомним, ранее Константин Кобзар рассказывал, как в 2014 году активисты Майдана готовились к убийству Януковича.

Теги: Новости Украины Евромайдан Судьи Новости Крыма Виктор Янукович История
Источник: 24 Канал
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