Как эффективно продвигать медицинский бизнес в сети? Онлайн-конференция Marketing Medical Day

Традиционный маркетинг не работает в медицинской сфере. Почему так, какой же маркетинг работает, и как максимально эффективно продвигать в сети медицинский бизнес — расскажут лучшие эксперты и профессионалы на бесплатной онлайн-конференции Marketing Medical Day, которую проводит Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts 17 апреля.

Если вы руководитель клиники или только собираетесь начать свой бизнес в медицинской сфере, маркетолог или топ-менеджер медицинского учреждения, специалист, который продвигает клиники – эта конференция для вас.

Вас ожидает 13 практических докладов от успешных маркетологов и маркетинг директоров медицинских компаний. Из докладов вы узнаете как продвигаются в интернете Synevo, Мати та дитина, Лелека, Добробут, IVR, Клиника Выходного дня, Helsi и другие крупнейшие компании. Также своим опытом и наработками поделятся эксперты в продвижении медицинского бизнеса – Антон Воронюк (WebPromoExperts), Александр Власов (Medmarketing), Наталья Тулинова (Здоровые коммуникации), Александр Рысь (SendPulse) и другие практикующие специалисты.

На конференции вы узнаете:

как выстроить эффективный интернет-маркетинг в медицине в 2020 году;

почему же традиционный маркетинг не работает в этой сфере;

как привлечь и удержать клиентов;

какие инструменты коммуникации с клиентами использовать мед. клиникам и врачам;

как делать и какая эффективность YouTube для клиник;

как построить систему email-маркетинга в медицинской сфере;

работающие кейсы от лучших специалистов Украины.

Кроме этого, вас ожидает панельная дискуссия с тремя экспертами, которые поделятся своими размышлениями о трендах в продвижении медицинского бизнеса в 2020-ом году.

Когда и где?

Лучшее, чем можно заняться дома на карантине — получать новые знания и прокачивать свои навыки. Приготовьтесь никуда не выходить и поучаствовать в одной из лучших конференций по маркетингу в медицинской сфере.

Marketing Medical Day начнется 17 апреля в 10:00 по киевскому времени.

На конференции вы можете задать любой свой вопрос спикеру в прямом эфире, а также приобрести запись и презентации спикеров.

Как стать участником? Участие в онлайне бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse

Вам может быть интересно: курсы интернет маркетинга