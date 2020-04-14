16:56
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Как эффективно продвигать медицинский бизнес в сети? Онлайн-конференция Marketing Medical Day

      - Читати новину українською
      Онлайн-конференция Marketing Medical Day

      Традиционный маркетинг не работает в медицинской сфере. Почему так, какой же маркетинг работает, и как максимально эффективно продвигать в сети медицинский бизнес — расскажут лучшие эксперты и профессионалы на бесплатной онлайн-конференции Marketing Medical Day, которую проводит Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts 17 апреля.

      Если вы руководитель клиники или только собираетесь начать свой бизнес в медицинской сфере, маркетолог или топ-менеджер медицинского учреждения, специалист, который продвигает клиники – эта конференция для вас.

      Вас ожидает 13 практических докладов от успешных маркетологов и маркетинг директоров медицинских компаний. Из докладов вы узнаете как продвигаются в интернете Synevo, Мати та дитина, Лелека, Добробут, IVR, Клиника Выходного дня, Helsi и другие крупнейшие компании. Также своим опытом и наработками поделятся эксперты в продвижении медицинского бизнеса – Антон Воронюк (WebPromoExperts), Александр Власов (Medmarketing), Наталья Тулинова (Здоровые коммуникации), Александр Рысь (SendPulse) и другие практикующие специалисты.

      На конференции вы узнаете:

      • как выстроить эффективный интернет-маркетинг в медицине в 2020 году;
      • почему же традиционный маркетинг не работает в этой сфере;
      • как привлечь и удержать клиентов;
      • какие инструменты коммуникации с клиентами использовать мед. клиникам и врачам;
      • как делать и какая эффективность YouTube для клиник;
      • как построить систему email-маркетинга в медицинской сфере;
      • работающие кейсы от лучших специалистов Украины.

      Кроме этого, вас ожидает панельная дискуссия с тремя экспертами, которые поделятся своими размышлениями о трендах в продвижении медицинского бизнеса в 2020-ом году.

      Когда и где?

      Лучшее, чем можно заняться дома на карантине — получать новые знания и прокачивать свои навыки. Приготовьтесь никуда не выходить и поучаствовать в одной из лучших конференций по маркетингу в медицинской сфере.

      Marketing Medical Day начнется 17 апреля в 10:00 по киевскому времени.

      На конференции вы можете задать любой свой вопрос спикеру в прямом эфире, а также приобрести запись и презентации спикеров.

      Как стать участником? Участие в онлайне бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

      Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse

      Вам может быть интересно: курсы интернет маркетинга

      Теги: Новости Украины Публикации Статьи
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:33 Так кто в государстве имеет право на ошибку?
      Олена Трибушна
      сегодня , 16:00 "Солидарность" во время пандемии Ахметов отправляет шахтеров в неопалчувани отпуска
      Дмитро Гнап