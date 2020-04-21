Как экономический кризис повлияет на рейтинг Зеленского и "Слуги народа"

Пандемия коронавируса уже повлияла на экономическую ситуацию в мире, в том числе и в Украине. Экономический кризис ударит по власти, но политикам будет легко объяснять любые финансовые проблемы именно коронавирусом.

Такое мнение высказал директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью "РБК-Украина". Он считает, что власти нужно будет больше внимания уделить незащищенным слоям населения.

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По словам Антиповича, если власть будет уделять больше внимания тем, кто потерял работу и заработки, а также бизнесу, который закроется за время карантина, то сможет получить определенные бонусы.

Если вся государственная машина будет работать слаженно и эффективно, то никаких электоральных потерь, Зеленский и "Слуга народа" не понесут,

– добавил он.

Эксперт считает, что власть может получить даже еще большую поддержку, поскольку люди сейчас ищут поддержки и защиты. "Наверное, система балансов будет работать: экономически потеряли, но психологически защитились. На этих балансах будет держаться рейтинг власти", – подчеркнул Алексей Антипович.

По мнению эксперта, сейчас власти не имеют альтернативы, так как сторонники "Слуги народа" уже "не перебежит в партию ЕС, ОПЗЖ, "Батькивщину"".

В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 2020 года валовой внутренний продукт Украины может упасть на 4,2%, инфляция вырасти до 7%, а безработица – до 9,4%. Больше прогнозов – по ссылке.

Что известно о рейтинге Владимира Зеленского и "Слуги народа": последние опросы

Если бы президентские выборы в Украине проходили сейчас, то Владимир Зеленский получил бы на 14-15% голосов больше, чем в первом туре в 2019 году.

Лидером электоральных симпатий на выборах в Верховную Раду до сих пор является партия "Слуга народа". Ее готовы поддержать 38,1% опрошенных украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.



Как менялось отношение украинцев к Зеленскому / Инфографика 24 канала