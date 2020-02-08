Как эпидемия коронавируса повлияет на украинскую и мировую экономику: объяснение экспертов

Впервые жертвами коронавируса стали иностранцы. В Ухане умерли гражданка США и мужчина из Японии. Всего от пневмонии, вызванной коронавирусом, только за последние сутки погибли более 80 человек. И страдают от смертельной инфекции не только люди. Эпидемия несет убытки еще и мировой промышленности.

Крупные компании закрывают свои офисы в Китае

Быстрое распространение опасного коронавируса в Китае заставило руководство Apple пойти на кардинальные шаги – временно закрыть свои магазины.

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Раньше все свои офисы в Китае закрыл ИТ-гигант Google и известная американская сеть кофеен Starbucks. Их примеру последовал ряд крупных международных концернов. Пока они не называют сумму ущерба, которую понесли. А вот большое количество китайских работников западных компаний, которые стали вынужденными временно безработными, уже испытывает на себе экономическое воздействие эпидемии.

Конечно, у меня плохое настроение. Вспышка коронавируса наделала вреда. Мы не можем работать и зарабатывать деньги,

– призналась работница ресторана Ву Кайкся.



Известная американская сеть кофеен Starbucks прекратила работу в Китае

Пассажирские перевозки уменьшились на треть

Международный аэропорт Пекина является крупнейшим в Китае. Обычно там большие очереди и люди долго ждут, чтобы пройти паспортный и безопасный контроль. С тех пор как в Китае обнаружили коронавирус и ряд крупных международных авиакомпаний прекратил полеты в Поднебесную, объемы авиа и железнодорожных перевозок в регионе упали на треть.



Международный аэропорт Пекина является крупнейшим в Китае

Страдает туристическая индустрия

Убытки считают не только в авиаиндустрии. Значительно страдает от коронавируса туристическая отрасль. Два круизных лайнера с почти восемью тысячами людей на карантине отпугнули многих желающих путешествовать по странам Южной Азии. А Китай ввел для своих граждан запрет на выезд за границу в туристические путешествия.

Многие страны Азии сильно зависят от китайских туристов. Почти 80% туристов из Китая путешествуют в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. А это значит, что пока идет запрет, туристические отрасли многих стран пострадают от него,

– пояснил ведущий экономист Оксфордского университета Томми Ву.

Зато фармацевтическая отрасль процветает

А вот фармацевтическая отрасль только выиграет от эпидемии атипичной пневмонии. Ведь спрос на медицинские средства стремительно подскочил. Человеческая паника привела к тому, что во Всемирной организации здравоохранения заговорили о глобальном дефиците защитных масок. А Казахстан даже запретил экспорт масок в соседний Китай.



Спрос на медицинские средства стремительно подскочил

Влияние на украинскую и мировую экономику

Впрочем, эксперты считают, что все эти негативные экономические последствия эпидемии не приведут к мировому кризису. Спад глобального экономического роста прогнозируют на уровне 30%. Это меньше чем было в 2003 году, когда в Китае вспыхнул SARS.

Что известно о вирусе SARS?

Это вирусное инфекционное заболевание, особый вид коронавирусной инфекции, который способен распространиться до опасного эпидемического распространения. В 2003 году от вируса SARS в Китае умерли 349 человек. Во всем мире смертность была значительно выше – 813 случаев. 2017 года в провинции Юньнань нашли пещеру с летучими мышами, зараженными коронавирусом. Поэтому, вероятно, вирус распространился от этих животных.

"Экономика всегда демонстрирует способность к восстановлению. И эти спады, которые сейчас происходят в результате распространения коронавируса, обязательно компенсируются в ближайшие же периоды", – пояснил кандидат экономических наук Андрей Длигач.

В Национальном банке Украины тоже успокаивают: влияние эпидемии коронавирус на отечественную экономику будет незначительным. Китай закупает в нашей стране сырье и сельскохозяйственную продукцию. Эпидемия не влияет на экспорт этих товаров. Туристическая отрасль Украины тоже не несет значительных убытков. Ведь Китай, как место для отдыха, собирает лишь 1% украинских туристов. А вот для фармацевтической отрасли Украины открывается окно возможностей.

Украинские лекарства вполне могут найти свое место на рынке Китая, в связи с тем, что они имеют два существенных преимущества, которые очень важны. Во-первых, они очень дешевые. Во-вторых, это – традиционные лекарства,

– пояснил научный сотрудник Института географии НАН Украины Иван Савчук.



Украинские лекарства вполне могут найти свое место на рынке Китая

Эксперты отметили, что эпидемия коронавируса в Китае должно стать уроком для украинской власти.

Для Украины – это урок того, что экономика не может строиться только на добывающей отрасли, она должна содержать большую долю современных передовых технологий. Так она будет менее зависеть от временных явлений вроде вирусов,

– подытожил кандидат экономических наук Андрей Длигач.

Чтобы поддержать собственную экономику, Пекин планирует влить на рынки 174 миллиарда ликвидных долларов. Впрочем по мнению аналитиков, на фоне эпидемии коронавируса нынешний экономический рост в Китае все же такие замедлится минимум на 1%.

Что известно об опасном коронавирусе

​Распространение опасного коронавирус началось с города Ухань. Потом город закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.

По состоянию на 7 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 639 человек. Общее количество инфицированных – 31 500 человек по всему миру. По статистике, 9% инфицированных умирают.

В Китай временно прекратили групповые туры. Украина самолетами эвакуировала своих граждан из Китая. Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.



Факты про коронавирус / Инфографика 24 канала