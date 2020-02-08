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      Как эпидемия коронавируса повлияет на украинскую и мировую экономику: объяснение экспертов

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      Впервые жертвами коронавируса стали иностранцы. В Ухане умерли гражданка США и мужчина из Японии. Всего от пневмонии, вызванной коронавирусом, только за последние сутки погибли более 80 человек. И страдают от смертельной инфекции не только люди. Эпидемия несет убытки еще и мировой промышленности.

      Крупные компании закрывают свои офисы в Китае

      Быстрое распространение опасного коронавируса в Китае заставило руководство Apple пойти на кардинальные шаги – временно закрыть свои магазины.

      Важно! Коронавирус против технологий: как эпидемия влияет на IT-сферу

      Раньше все свои офисы в Китае закрыл ИТ-гигант Google и известная американская сеть кофеен Starbucks. Их примеру последовал ряд крупных международных концернов. Пока они не называют сумму ущерба, которую понесли. А вот большое количество китайских работников западных компаний, которые стали вынужденными временно безработными, уже испытывает на себе экономическое воздействие эпидемии.

      Конечно, у меня плохое настроение. Вспышка коронавируса наделала вреда. Мы не можем работать и зарабатывать деньги,
      – призналась работница ресторана Ву Кайкся.


      Известная американская сеть кофеен Starbucks прекратила работу в Китае

      Пассажирские перевозки уменьшились на треть

      Международный аэропорт Пекина является крупнейшим в Китае. Обычно там большие очереди и люди долго ждут, чтобы пройти паспортный и безопасный контроль. С тех пор как в Китае обнаружили коронавирус и ряд крупных международных авиакомпаний прекратил полеты в Поднебесную, объемы авиа и железнодорожных перевозок в регионе упали на треть.


      Международный аэропорт Пекина является крупнейшим в Китае

      Страдает туристическая индустрия

      Убытки считают не только в авиаиндустрии. Значительно страдает от коронавируса туристическая отрасль. Два круизных лайнера с почти восемью тысячами людей на карантине отпугнули многих желающих путешествовать по странам Южной Азии. А Китай ввел для своих граждан запрет на выезд за границу в туристические путешествия.

      Многие страны Азии сильно зависят от китайских туристов. Почти 80% туристов из Китая путешествуют в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. А это значит, что пока идет запрет, туристические отрасли многих стран пострадают от него,
      – пояснил ведущий экономист Оксфордского университета Томми Ву.

      Зато фармацевтическая отрасль процветает

      А вот фармацевтическая отрасль только выиграет от эпидемии атипичной пневмонии. Ведь спрос на медицинские средства стремительно подскочил. Человеческая паника привела к тому, что во Всемирной организации здравоохранения заговорили о глобальном дефиците защитных масок. А Казахстан даже запретил экспорт масок в соседний Китай.


      Спрос на медицинские средства стремительно подскочил

      Влияние на украинскую и мировую экономику

      Впрочем, эксперты считают, что все эти негативные экономические последствия эпидемии не приведут к мировому кризису. Спад глобального экономического роста прогнозируют на уровне 30%. Это меньше чем было в 2003 году, когда в Китае вспыхнул SARS.

      Что известно о вирусе SARS?
      Это вирусное инфекционное заболевание, особый вид коронавирусной инфекции, который способен распространиться до опасного эпидемического распространения. В 2003 году от вируса SARS в Китае умерли 349 человек. Во всем мире смертность была значительно выше – 813 случаев. 2017 года в провинции Юньнань нашли пещеру с летучими мышами, зараженными коронавирусом. Поэтому, вероятно, вирус распространился от этих животных.

      "Экономика всегда демонстрирует способность к восстановлению. И эти спады, которые сейчас происходят в результате распространения коронавируса, обязательно компенсируются в ближайшие же периоды", – пояснил кандидат экономических наук Андрей Длигач.

      В Национальном банке Украины тоже успокаивают: влияние эпидемии коронавирус на отечественную экономику будет незначительным. Китай закупает в нашей стране сырье и сельскохозяйственную продукцию. Эпидемия не влияет на экспорт этих товаров. Туристическая отрасль Украины тоже не несет значительных убытков. Ведь Китай, как место для отдыха, собирает лишь 1% украинских туристов. А вот для фармацевтической отрасли Украины открывается окно возможностей.

      Украинские лекарства вполне могут найти свое место на рынке Китая, в связи с тем, что они имеют два существенных преимущества, которые очень важны. Во-первых, они очень дешевые. Во-вторых, это – традиционные лекарства,
      – пояснил научный сотрудник Института географии НАН Украины Иван Савчук.

      Українські ліки цілком можуть знайти своє місце на ринку Китаю
      Украинские лекарства вполне могут найти свое место на рынке Китая

      Эксперты отметили, что эпидемия коронавируса в Китае должно стать уроком для украинской власти.

      Для Украины – это урок того, что экономика не может строиться только на добывающей отрасли, она должна содержать большую долю современных передовых технологий. Так она будет менее зависеть от временных явлений вроде вирусов,
      – подытожил кандидат экономических наук Андрей Длигач.

      Чтобы поддержать собственную экономику, Пекин планирует влить на рынки 174 миллиарда ликвидных долларов. Впрочем по мнению аналитиков, на фоне эпидемии коронавируса нынешний экономический рост в Китае все же такие замедлится минимум на 1%.

      Что известно об опасном коронавирусе

      • ​Распространение опасного коронавирус началось с города Ухань. Потом город закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.
      • По состоянию на 7 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 639 человек. Общее количество инфицированных – 31 500 человек по всему миру. По статистике, 9% инфицированных умирают.
      • В Китай временно прекратили групповые туры. Украина самолетами эвакуировала своих граждан из Китая. Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.


      Факты про коронавирус / Инфографика 24 канала

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Здоровье Деньги Коронавирус 2020 Лекарства Китай
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