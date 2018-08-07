Как этаж дома влияет на самочувствие

Ученые доказали, что этаж дома имеет значение – это влияет на самочувствие. Согласно исследованиям, те, кто живут на верхних этажах, могут чаще страдать бессонницей и головными болями.

Об этом сообщает "Сегодня".

Ученые отмечают, что абсолютно все этажи имеют преимущества и недостатки, а влияние высоты на здоровье достаточно индивидуально.

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Высота помещения от земли, на которой большее времени проводит человек, значительно отражается на его самочувствии и может вызвать сбои в работе организма, которые порой беспричинно появляются у людей.

В частности, жилье с 1 по 3 этаж дает психологический комфорт – на такой высоте наиболее комфортно жить. Но есть и ряд рисков – нарушение воздухообмена, тень и влажность. А это может стать причиной возникновения бронхита, пневмонии и различных аллергических реакций.

Негативно такое расположение влияет и из-за различных видов загрязнения на земле – автомобильных выхлопов, испарений от асфальта и других покрытий.

А вот жителям верхних этажей грозит повышенное электромагнитное излучение и вибрации, которые действуют на головной мозг, сосуды и нервную систему – из-за этого возникают головные боли, мучают бессонница и сердечно-сосудистые болезни.

Что интересно, в странах Европы жить выше 6-го этажа считается непрестижным и вредным для здоровья.

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