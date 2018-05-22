Как йога влияет на организм: целебные свойства

Регулярные занятия йогой – отличный способ избавиться от физических, психических и эмоциональных проблем. Йога особенно эффективна при лечении тревожного расстройства и депрессии.

Об этом свидетельствует ряд исследований о влиянии йоги на организм человека. Люди, которые практикуют йогу, укрепляют свой иммунитет, улучшают настроение, побеждают тревогу и стресс.

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Беременным йога помогает физически и психологически подготовиться к родам, а в послеродовой период – быстро восстановиться и вернуть фигуре привычные параметры.



Также йога помогает научиться работать без стрессов, перегрузок и психологического дискомфорта.



Йога для детей оздоравливает и укрепляет организм малыша, а поскольку здесь акцент идет на работу мышц ног и спины, это помогает ребенку сформировать правильную осанку.

Практика йоги полезна не только для тела, но и для мозга, поскольку она прекрасно влияет на его молодость – во время занятий идет мощное воздействие рецепторов дыхательных путей на мозг.



Практика йоги помогает людям предотвратить возрастную дегенерацию путем изменения кардиометаболических факторов риска, что не позволяет стареть мозгу.



Ученые уверяют, что йога улучшает и сердечно-сосудистую систему и другие жизненно важные функции организма на фоне возрастных изменений. Йога помогает уменьшить симптомы депрессии, тревожности и эпилепсии. Ритмично выполняемые упражнения заставляют тело колебаться, создавая своеобразный эффект гидравлического массажа.

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А еще йога снижает аппетит, положительно влияет на равновесие и гибкость, улучшает кровообращение, увеличивает сексуальное желание, улучшает сон, снижает риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.