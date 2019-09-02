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      Как Кабмин будет поднимать экономику на 40% за 5 лет: объяснение Гончарука

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      Гончарук рассказал, как правительство будет поднимать экономику Украины
      Гончарук рассказал, как правительство будет поднимать экономику Украины / president.gov.ua

      Кабмин в ближайшие 5 лет будет работать над тем, чтобы достичь роста экономики на 40%. Для этого правительство сосредоточится на повышении производительности труда и привлечении прямых иностранных инвестиций.

      Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свобода слова" на ICTV объяснил, что рост экономики – это необходимость для успешной Украины.

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      Рост экономики в следующем году на 5%, а затем и 7%, это не столько наше желание, сколько необходимость. Если мы хотим быть успешной страной, привлекательной для инвесторов, чтобы люди сюда возвращались, а не просто ехали, потому что вынуждены, – нужен рост. Как мы это можем сделать? Экономический рост достигается двумя ключевыми факторами, а именно – производительностью труда и прямыми иностранными инвестициями,
      – отметил Гончарук.

      По его словам, Украина должна сосредоточиться на инвестициях в собственное образование, инновации и технологии. Для увеличения иностранных инвестиций в нашу страну – нужно побороть проблему рейдерства, коррупции, обеспечить конкурентность в различных экономических сферах, провести большую приватизацию госимущества, обеспечить дешевое кредитование для покупки жилья и для развития бизнеса.

      Премьер убежден, что в Украине сейчас достаточно низкая база для экономического роста. Однако, решение вышеперечисленных проблем может создать мощную базу для ее роста.

      "На самом деле у нас довольно низкая база, с которой мы стартуем, надо быть откровенными – у нас за последние "20 с копейками" лет особо нечем похвастаться в плане экономического роста. Поэтому тот потенциал, который мы еще не использовали, самое время использовать", – сказал Гончарук.

      Заметим, Гончарук во время совещания с президентом Зеленским подчеркнул, что основная цель работы правительства – достижение роста экономики на 40% за 5 лет. Это очень амбициозная, но вполне выполнимая задача. Кабинет Министров имеет для этого серьезную команду Министерства экономики, которая уже начала работать. Премьер отметил, что достижение такого показателя приведет к появлению миллионов рабочих мест.

      Какие законопроекты и реформы Зеленский с командой планируют воплотить в жизнь?
      – Стимулировать экономический рост.
      – Ввести рынок земли.
      – Улучшить бизнес-климат.
      – Детенизировать экономику.
      – Развить инфраструктуру и энергетику.
      – Противодействовать рейдерству, контрабанде и коррупции.
      – Реформировать правоохранительные органы.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Инвестиции
      Источник: 24 канал
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