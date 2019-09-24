Как кандидат в губернаторы Одессы Болдин "отмазывал" от СИЗО подозреваемого в убийстве Гандзюк

Адвокат Гурвица и защитник подозреваемого по делу Гандзюк. Что известно о кандидате в губернаторы Одессы Болдине.

При Порошенко убийцы Екатерины Гандзюк не получили ни сроков, ни приговоров. Расследование не сдвинулось с точки и при Зеленском. Более того, президент включил защитника одного из подозреваемых в убийстве в список кандидатов на кресло главы Одесской ОГА. Несколько фактов про Максима Болдина, которые прольют свет на то, кто он такой, почему новость о его возможном назначении вызвала столько резонанса и какое отношение он имеет к делу об одном из самых жестоких убийств в истории независимой Украины.

Дело Гандзюк

2 мая 2019 года суд отпустил из-под стражи подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского под домашний арест с обязательством носить браслет. СМИ называют его организатором и посредником между заказчиками и исполнителями: он передавал деньги "за работу" Сергею Торбину, который и руководил группой нападающих. Незадолго до изменения меры пресечения прокуратура смягчила обвинения подозреваемому. Все это – заслуга его адвоката Максима Болдина. Активисты инициативной группы "Кто заказал Катю Гандзюк" заявили: Болдин вводил суд в заблуждение и умышленно срывал процесс, чтобы один из возможных убийц Гандзюк вышел из СИЗО.

Мы знаем, что отождествлять адвоката с клиентом – не очень правильно. Но Болдин не просто "выполняет свою работу". Он врет ради свободы убийцы,

– говорится в заявлении.

По данным активистов, в суде Болдин врал о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья своего подзащитного, вместе они срывали допросы, прикрываясь справками одной из Одесских больниц о "предсмертном" состояние Павловского. Однако после выхода из СИЗО Павловский даже не попал в больницу, он встречался с друзьями и наслаждался жизнью и, например, свободно посещал футбол". Еще один интересный факт: после освобождения подозреваемый внезапно променял родной Херсон на Одессу. Более того, в августе этого года его дело передали в Приморский суд Одессы для заключения сделки со следствием без согласия потерпевших. "Опять Одесса. Какое совпадение! Все эти факты указывают на то, что Максим Болдин прекрасно осознает вину своего подзащитного, но принимает все возможные меры – честные и не очень для того, чтобы "Собака" (кличка Павловского в криминальных кругах – ред.) остался безнаказанным", – заявили активисты.

Может ли Павловский бежать и угрожает ли его пребывание на свободе жизни и здоровью других людей? На эти вопросы ответил пьяный экс-депутат Евгений Рищук, которого называют одним из заказчиков убийства Гандзюк. Вчера он избил депутата райсовета и угрожал убийством еще одному человеку. Если такое позволяют себе возможные заказчики, на что способны нанятые ими исполнители?

Общественный резонанс

Новость о возможном назначении Болдина губернатором Одессы спровоцировала волну общественного возмущения. На сайте президента зарегистрирована петиция с требованием не допустить назначения. Собрано уже более 2 тысяч подписей. Автор петиции указывает: и без дела Гандзюк к Болдину слишком много вопросов. Если кто и должен им интересоваться, то не "кадровики" Офиса президента, а правоохранительные органы. На его счету обвинение по трем статья Уголовного кодекса, подозрения в хищениях и организации коррупционных схем.

В 2011 году Болдину было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору, в особо крупных размерах. Позже к обвинению добавились еще две статьи – превышение власти или служебных полномочий (ч. 1 ст. 365 УК Украины) и служебная халатность (ст. 367 УК Украины).

Несмотря на очевидное криминальное прошлое сегодня Болдин возглавляет Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований. Вопреки требованию закона Болдин отказывается обнародовать декларацию о доходах, о чем свидетельствуют официальные ответы на адвокатские запросы от НАЗК и ГБР.

"Также я имею ряд фактов, которые доказывают непосредственное участие гражданина Болдина М.Я. в создании катастрофической ситуации вокруг деятельности Одесского медицинского университета и рейдерского захвата здания ВУЗа", – пишет автор петиции.

Одесса мама

Уголовные дела против Болдина касаются его деятельности в Одесском городском совете. Он возглавлял юридический департамент, был правой рукой и личным адвокатом мэра Эдуарда Гурвица. На выборах 2002 года Болдин даже прописал босса в своей квартире, чтобы тот формально стал "одесситом" и получил возможность баллотироваться. В 2011 году Болдин стал фигурантом известного в Одессе "дела Смоляра". Тогда вместе с начальником представительства по управлению коммунальной собственностью Эдуардом Смоляром и его заместителем Михаилом Михельманом он незаконно завладел 23 объектами коммунальной собственности, включая Центральный дворец бракосочетания. По данным следствия, Болдин лично завизировал решение горсовета о "бартерном обмене" 23-х помещений в историческом центре на одно-единственное здание в районе Второй Заставы. В 2014 году Приморский суд Одессы признал это "халатностью" и освободил Болдина от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Свою роль в освобождении мог сыграть тогдашний заместитель начальника ГУ СБУ в Одесской области Джумбер Романадзе, которому Болдин приходится зятем.

По самым скромным оценкам, преступная деятельность Болдина в горсовете нанесла городу ущерб в размере 37,1 млн грн, что по курсу 2011 года составляет 4,5 млн долларов США.

Многомиллионные хищения, протесты общественных активистов, связи с одиозными личностями. Этого более чем достаточно, чтобы Болдин как минимум завершил публичную карьеру, как максимум – сел на скамью подсудимых. Тем временем дальше объявления фамилий претендентов у Зеленского пока не пошли. Резонанс вокруг Одесской ОГА утих. Возможно, Офис президента взял паузу, чтобы еще раз изучить предложенные кандидатуры. Остается надеяться, что на этот раз список хорошенько "будут просевать".