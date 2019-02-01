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      Как кандидаты удивляют избирателей: от краденых шапок из Давоса до сожженного Range Rover

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      Шокирующий пиар от политиков
      Шокирующий пиар от политиков / 24 канал

      Чего только не выдумывают кандидаты в президенты, чтобы обратить на себя внимание. Кое-где их пиар напоминает известное выражение: плохая реклама – это эпитафия или некролог. Избиратели на такие политические перформансы реагируют по-разному. Журналист 24 канала узнала – насколько реально конвертировать шокирующий пиар в избирательные голоса.

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      Неудачный пиар или экономия

      Плохого предвыборного пиара не бывает – так решил кандидат в президенты Игорь Шевченко и выложил в сети свое фото и видео с шапками, которые он бесплатно взял в Давосе. В общем, предвыборная кампания кандидата поражает своим креативом. К перформансу с шапками, политик начал акцию по поиску жены в интернете. О чем проинформировал общество из многочисленных билбордов.

      Акция с шапками из Давоса была сделана Игорем Шевченко исключительно для привлечения внимания. Собственно, он сам о них и рассказал. Этот кандидат в президенты хочет экономить на прямой рекламе поэтому и создает неординарные истории о себе, которые подхватывают СМИ, фактически бесплатно рекламируя его. Таким образом кандидат экономит ресурсы,
      – рассказывает в комментарии 24 каналу политический эксперт Дмитрий Купыра.

      Ігор Шевченко, дружина, вибори
      Поиск второй половинки – дело не из легких

      На пути в Верховную Раду

      Много претендентов на кресло на Банковой на самом деле прекрасно понимают – оно им "не светит". Однако продолжают эпатировать общество, чтобы на предстоящих парламентских выборах зайти в Верховную Раду.

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      Нестандартным способом решил заявить о себе и лидер "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, который координировал протесты против высокого налога на растаможку автомобилей на еврономерах. В начале ноября он сжег свой Range Rover. После этого поступка многие стали говорить, что это не что иное как нестандартный старт политической карьеры. До этого случая о Ярошевиче никто даже не слышал. А вот после сожжения машины его начали узнавать. А через некоторое время он действительно заявил, что намерен баллотироваться в президенты.

      Когда Ярошевич сжег свою машину, это был политический шаг. Но эпатаж – очень тонкая вещь и не все могут правильно ею пользоваться. Это очень опасный инструмент,
      говорит 24 каналу директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

      Олег Ярошевич, піар, спалив авто
      Ярко горел авто Ярошевича, гарантируя ему несколько минут бесплатной славы

      Своей сомнительной популярностью нынешний кандидат в президенты – Роман Насиров обязан не столько задержанию и громкому обвинению, сколько пледу в клеточку. Ну кого в нашей стране удивишь судимостью или обвинениями в коррупции? Зато мало кого заносили в зал суда, укрытым пледиком. Да еще и под вспышки сотен телекамер.

      Будет круто?

      Кандидат от оппозиционного блока – Александр Вилкул тоже решил нестандартным способом агитировать за себя. Да, в социальных сетях был запущен хэштег #willcool. Который переводится как "будет круто", "будет классно". Только проголосуйте – будет классно! Лозунг стильный, молодежный, современный. В то же время, хорошо обыгрывает фамилию кандидата на президентство. С этим трудно поспорить, но произведет ли это впечатление на потенциального избирателя – вопрос.

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      Как сказал Андрей Юсов, когда речь идет о политиках, которые борются за какой-то уровень узнавания – плохого пиара не бывает, как в случае с Игорем Шевченко.

      Любое упоминание о нем является позитивом, ведь он малоизвестный и явно не соревнуется за результат, а за информационное присутствие. Александр Вилкул – политическая фигура немного большего веса, поэтому его креатив уже более взвешенный и позитивный. Конечно, это рискованное дело, но не за гранью фола, как в случае с шапкой или поиском жены у Шевченко. Когда такие нестандартные шаги делают тяжеловесы – это влияет на электоральную ситуацию, а когда кандидаты, чей рейтинг ниже 10-го места – это не будет иметь никаких электоральных последствий. Такие акции только оставят информационный след, чего кандидаты и пытаются достичь,
      – добавил эксперт.

      Едва ли не единственный случай удачного нестандартного пиара принадлежит команде Владимира Зеленского. О чем ярко свидетельствуют последние рейтинги. Неизвестно – планировал ли он баллотироваться в президенты, когда начинались съемки фильма "Слуга народа", но пока шоумен весьма удачно перенес свой экранный образ в реальной жизни. Сегодня люди на полусознательном уровне ассоциируют Владимира Зеленского с главным героем картины – Василием Голобородько. И неудивительно, ведь картина в течение нескольких лет "работала" над имиджем будущего кандидата в президенты.

      вибори, Володимир Зеленський
      Некоторым нестандартную пиар-кампанию удается превратить в избирательные бонусы

      Избиратель имеет ряд мотиваций, одна из которых – имидж кандидата, то есть я голосую за того, кого знаю. Правда, подобный принцип в основном работает на локальных кампаниях местного уровня, когда мы голосуем за депутатов местных советов. На президентских кампаниях этот принцип не работает, поскольку общенациональные лидеры – уже опознаны.

      Даже если избиратель еще не определился за кого голосовать, он все равно будет выбирать среди тех, кого вообще знает и кому доверяет. В этой ситуации неизвестный человек с непонятной репутацией вряд ли сможет перехватить голос. Поэтому история с шапками точно сможет конвертироваться в узнаваемость кандидата, но так же точно не сможет конвертироваться в электоральные голоса,
      – рассказывает 24 каналу глава центра аналитических исследований и аналитики "Эйдос", Виктор Таран.

      Вспомнить всех

      В украинской политике эпатирующий пиар используют достаточно давно. Планировала идти в большую политику и Верка Сердючка. Блок имени Верки почти зарегистрировали, но в последний момент Андрей Данилко все же передумал. Социологи давали этому блоку весьма хорошие показатели. Тогда у Андрея Данилко хватило политической ответственности и взвешенности не последовать этому пути. В результате проект Сердючки не состоялся.

      Вєрка Серд.чка, вибори
      Иногда избирательные списки могут удивлять и поражать

      Ярким в свое время был и пиар партии Зеленых, которые привлекли к кампании комик-труппу "Маски-шоу", которые на тот момент были очень успешными. Тогда привлечение шоу-бизнеса к выборам еще было необычно.

      В свое время Наталья Королевская провела съезд своей партии – "Украина – вперед!" посреди поля с подсолнухами.

      Наконец, каким бы креативным ни был пиар от кандидатов в президенты, однако важно помнить, что выбираем, прежде всего, чиновника от которого зависит наше будущее.

      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Александр Вилкул Статьи Роман Насиров Игорь Шевченко
      Источник: 24 канал
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