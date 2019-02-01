Как кандидаты удивляют избирателей: от краденых шапок из Давоса до сожженного Range Rover

Чего только не выдумывают кандидаты в президенты, чтобы обратить на себя внимание. Кое-где их пиар напоминает известное выражение: плохая реклама – это эпитафия или некролог. Избиратели на такие политические перформансы реагируют по-разному. Журналист 24 канала узнала – насколько реально конвертировать шокирующий пиар в избирательные голоса.

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Неудачный пиар или экономия

Плохого предвыборного пиара не бывает – так решил кандидат в президенты Игорь Шевченко и выложил в сети свое фото и видео с шапками, которые он бесплатно взял в Давосе. В общем, предвыборная кампания кандидата поражает своим креативом. К перформансу с шапками, политик начал акцию по поиску жены в интернете. О чем проинформировал общество из многочисленных билбордов.

Акция с шапками из Давоса была сделана Игорем Шевченко исключительно для привлечения внимания. Собственно, он сам о них и рассказал. Этот кандидат в президенты хочет экономить на прямой рекламе поэтому и создает неординарные истории о себе, которые подхватывают СМИ, фактически бесплатно рекламируя его. Таким образом кандидат экономит ресурсы,

– рассказывает в комментарии 24 каналу политический эксперт Дмитрий Купыра.



Поиск второй половинки – дело не из легких

На пути в Верховную Раду

Много претендентов на кресло на Банковой на самом деле прекрасно понимают – оно им "не светит". Однако продолжают эпатировать общество, чтобы на предстоящих парламентских выборах зайти в Верховную Раду.

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Нестандартным способом решил заявить о себе и лидер "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, который координировал протесты против высокого налога на растаможку автомобилей на еврономерах. В начале ноября он сжег свой Range Rover. После этого поступка многие стали говорить, что это не что иное как нестандартный старт политической карьеры. До этого случая о Ярошевиче никто даже не слышал. А вот после сожжения машины его начали узнавать. А через некоторое время он действительно заявил, что намерен баллотироваться в президенты.

Когда Ярошевич сжег свою машину, это был политический шаг. Но эпатаж – очень тонкая вещь и не все могут правильно ею пользоваться. Это очень опасный инструмент,

– говорит 24 каналу директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.



Ярко горел авто Ярошевича, гарантируя ему несколько минут бесплатной славы

Своей сомнительной популярностью нынешний кандидат в президенты – Роман Насиров обязан не столько задержанию и громкому обвинению, сколько пледу в клеточку. Ну кого в нашей стране удивишь судимостью или обвинениями в коррупции? Зато мало кого заносили в зал суда, укрытым пледиком. Да еще и под вспышки сотен телекамер.

Будет круто?

Кандидат от оппозиционного блока – Александр Вилкул тоже решил нестандартным способом агитировать за себя. Да, в социальных сетях был запущен хэштег #willcool. Который переводится как "будет круто", "будет классно". Только проголосуйте – будет классно! Лозунг стильный, молодежный, современный. В то же время, хорошо обыгрывает фамилию кандидата на президентство. С этим трудно поспорить, но произведет ли это впечатление на потенциального избирателя – вопрос.

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Как сказал Андрей Юсов, когда речь идет о политиках, которые борются за какой-то уровень узнавания – плохого пиара не бывает, как в случае с Игорем Шевченко.

Любое упоминание о нем является позитивом, ведь он малоизвестный и явно не соревнуется за результат, а за информационное присутствие. Александр Вилкул – политическая фигура немного большего веса, поэтому его креатив уже более взвешенный и позитивный. Конечно, это рискованное дело, но не за гранью фола, как в случае с шапкой или поиском жены у Шевченко. Когда такие нестандартные шаги делают тяжеловесы – это влияет на электоральную ситуацию, а когда кандидаты, чей рейтинг ниже 10-го места – это не будет иметь никаких электоральных последствий. Такие акции только оставят информационный след, чего кандидаты и пытаются достичь,

– добавил эксперт.

Едва ли не единственный случай удачного нестандартного пиара принадлежит команде Владимира Зеленского. О чем ярко свидетельствуют последние рейтинги. Неизвестно – планировал ли он баллотироваться в президенты, когда начинались съемки фильма "Слуга народа", но пока шоумен весьма удачно перенес свой экранный образ в реальной жизни. Сегодня люди на полусознательном уровне ассоциируют Владимира Зеленского с главным героем картины – Василием Голобородько. И неудивительно, ведь картина в течение нескольких лет "работала" над имиджем будущего кандидата в президенты.



Некоторым нестандартную пиар-кампанию удается превратить в избирательные бонусы

Избиратель имеет ряд мотиваций, одна из которых – имидж кандидата, то есть я голосую за того, кого знаю. Правда, подобный принцип в основном работает на локальных кампаниях местного уровня, когда мы голосуем за депутатов местных советов. На президентских кампаниях этот принцип не работает, поскольку общенациональные лидеры – уже опознаны.

Даже если избиратель еще не определился за кого голосовать, он все равно будет выбирать среди тех, кого вообще знает и кому доверяет. В этой ситуации неизвестный человек с непонятной репутацией вряд ли сможет перехватить голос. Поэтому история с шапками точно сможет конвертироваться в узнаваемость кандидата, но так же точно не сможет конвертироваться в электоральные голоса,

– рассказывает 24 каналу глава центра аналитических исследований и аналитики "Эйдос", Виктор Таран.

Вспомнить всех

В украинской политике эпатирующий пиар используют достаточно давно. Планировала идти в большую политику и Верка Сердючка. Блок имени Верки почти зарегистрировали, но в последний момент Андрей Данилко все же передумал. Социологи давали этому блоку весьма хорошие показатели. Тогда у Андрея Данилко хватило политической ответственности и взвешенности не последовать этому пути. В результате проект Сердючки не состоялся.



Иногда избирательные списки могут удивлять и поражать

Ярким в свое время был и пиар партии Зеленых, которые привлекли к кампании комик-труппу "Маски-шоу", которые на тот момент были очень успешными. Тогда привлечение шоу-бизнеса к выборам еще было необычно.

В свое время Наталья Королевская провела съезд своей партии – "Украина – вперед!" посреди поля с подсолнухами.

Наконец, каким бы креативным ни был пиар от кандидатов в президенты, однако важно помнить, что выбираем, прежде всего, чиновника от которого зависит наше будущее.