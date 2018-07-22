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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Как каннабис помогает лечить рак: ответ ученых

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Марихуана помогает в борьбе с раком
Марихуана помогает в борьбе с раком / Unsplash

Медицинская марихуана уменьшает побочные эффекты лечения рака, такие как тошнота и слабость. Также каннабис непосредственно помогает лечить рак.

Такой вывод сделали ученые из Медицинского центра Университета Ростока в Германии, которые проанализировали 100 предыдущих исследований.

Фитоканабиноиды могут остановить размножение раковых клеток, блокировать кровоснабжение опухоли и уменьшить способность рака выживать при химиотерапии.

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Также они стимулируют мозг и могут улучшить иммунную и гормональную системы.

Ученые отметили, что антираковое влияние каннабиса необходимо протестировать на реальных пациентах. Это поможет подтвердить или опровергнуть данные об эффективности марихуаны в борьбе с раком.

Теги: Онкозаболевания медицинский каннабис Наркотики Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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