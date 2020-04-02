Как карантин повлиял на бизнес в Украине: результаты опроса

58% опрошенных владельцев бизнеса в Украине продолжают деятельность во время карантина. При этом 51% предприятий способны продержаться всего 1 месяц.

Результаты опроса опубликовала Союз украинских предпринимателей.

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Во время карантина прекратили работу 29% опрошенных, этот показатель характерен для микробизнеса. Полностью закрыли бизнес – 6% людей.

В условиях ограничений каждый четвертый бизнес сможет выдержать 2 – 3 месяца и не обанкротиться.

Лишь 3% опрошенных считают, что их бизнес сможет работать длительное время. Однако при определенных условиях:

арендные каникулы;

удаленный доступ для сотрудников;

пересмотр бизнес-модели.

При этом, отношение предпринимателей к продолжению карантина до 24 апреля по большей мере негативное – 42%. Лишь каждый четвертый считает продление ограничительных мер необходимым в период распространения пандемии.

Между тем Правительство расширило список учреждений, которым можно работать во время карантина

Как бизнесмены оценивают продление карантина с 24 апреля

48% бизнесменов считают необходимым с 24 апреля ослабить ограничительные меры. Например ввести ограничительные меры только для пожилых людей или тех, кто имеет слабый иммунитет.

Еще 33% считают, что лучше рассматривать индивидуальный подход к конкретной территории. Лишь 1% респондентов ожидают полного прекращения карантина.

Как изменились доходы предпринимателей во время карантина

Владельцы микробизнеса, заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников.

Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25 – 50% по сравнению с докарантинным периодом и уже уволили от 10 до 25% работников.

Потери доходов крупных предприятий составляют 10 – 25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер.

Основная сфера деятельности респондентов – розничная и оптовая торговля, консалтинг, маркетинговые и рекламные услуги, небанковские финансовые услуги, производство оборудования, мебели и машиностроение, сфера услуг и др.

Заметим, что из-за коронавируса тысячи людей по всему миру теряют работу. Мир стоит на пороге нового экономического кризиса.

Что известно о возможном кризисе из-за коронавируса?В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. НБУ уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.



Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в отрицательную сторону.



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