Как карантин повлиял на работу и доходы украинцев: данные соцопроса
У большинства украинцев пока не возникали никакие проблемы с работой из-за введения карантина в Украине в рамках борьбы с коронавирусом. Однако есть такие, которые испытали и финансовые потери.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
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Согласно обнародованным данным, 79% респондентов вообще не столкнулись с какими-то проблемами из-за карантина.
Зато 12% утверждают, что им предложили уйти в неоплачиваемый отпуск. Кроме того, 6% предложили согласиться на снижение зарплаты.
Еще 3% не выплачивают зарплату, а 2% предложили уволиться по сокращению.
Какие проблемы возникли у украинцев из-за карантина / результаты опроса КМИС
Опрос КМИС проводил с 27 по 30 марта. Происходило это методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Опрашивали людей в возрасте от 18 лет. В общем опросили 1 500 человек.
Погрешность выборки – с вероятностью 0,95, но не превышает 3%.
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Украина на карантине: основное
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса в мире ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство внесло коррективы в это решение. Карантин продлили до 24 апреля.
- В то же время, с 25 марта в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
- Кроме того, с 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
- 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- 1 апреля в правительстве заявили, что они планируют ввести более жесткие меры безопасности на период карантина в Украине.
По всей Украине – чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала
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