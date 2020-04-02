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      Как карантин повлиял на работу и доходы украинцев: данные соцопроса

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      Карантин в Украине: как ситуация повлияла на работу и доходы украинцев / "Слово и дело"

      У большинства украинцев пока не возникали никакие проблемы с работой из-за введения карантина в Украине в рамках борьбы с коронавирусом. Однако есть такие, которые испытали и финансовые потери.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

      К теме Как карантин повлиял на бизнес в Украине: результаты опроса

      Согласно обнародованным данным, 79% респондентов вообще не столкнулись с какими-то проблемами из-за карантина.

      Зато 12% утверждают, что им предложили уйти в неоплачиваемый отпуск. Кроме того, 6% предложили согласиться на снижение зарплаты.

      Еще 3% не выплачивают зарплату, а 2% предложили уволиться по сокращению.


      Какие проблемы возникли у украинцев из-за карантина / результаты опроса КМИС

      Опрос КМИС проводил с 27 по 30 марта. Происходило это методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

      Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Опрашивали людей в возрасте от 18 лет. В общем опросили 1 500 человек.

      Погрешность выборки – с вероятностью 0,95, но не превышает 3%.

      Обратите внимание Как украинцы придерживаются карантина: данные соцопроса

      Украина на карантине: основное

      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса в мире ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство внесло коррективы в это решение. Карантин продлили до 24 апреля.
      • В то же время, с 25 марта в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации.
      • Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • Кроме того, с 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
      • 1 апреля в правительстве заявили, что они планируют ввести более жесткие меры безопасности на период карантина в Украине.


      По всей Украине – чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Социологическое исследование
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