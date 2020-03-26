Как карантин повлияет на украинскую экономику: прогноз бизнеса

В Украине ввели карантин и ряд ограничений из-за коронавируса, в частности на деятельность бизнеса. За это по итогам 2020 года в Украине валовой внутренний продукт может снизиться на 4 – 9%.

Европейская Бизнес-Ассоциация прогнозирует, что при менее оптимистичном сценарии падение ВВП может составить до 9%.

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ЕБА призывает правительство принимать взвешенных и конструктивных мер для противодействия распространению коронавирус, ведь непродуманные действия могут привести к потери "сотен тысяч рабочих мест".

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ранее спрогнозировал, что из-за введения карантина около 170 – 500 тысяч украинцев могут потерять работу.

Эксперты бизнес-ассоциации отмечают, что последствия коронавируса могут быть хуже, чем сама пандемия. В ЕБА добавили, что понадобятся годы, чтобы восстановить экономику.

По прогнозам Bloomberg, из-за пандемии коронавируса мировая экономика может потерять сумму, равную двум ВВП России. Это минус 3% или 2,7 триллиона долларов.

Заметим, правительство продлило карантин до 24 апреля из-за вспышки коронавируса. Если пандемию удастся преодолеть быстрее, то карантин отменят.

Что известно о возможном кризисе из-за коронавируса?В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвал вспышку коронавируса в мире. В то же время в апреле Нацбанк может пересмотреть макропрогнозы. НБУ уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.



Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону.



Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь​.