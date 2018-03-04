Как Карпаты выглядели в последний день зимы: сказочные фото
Фотограф из Закарпатья и адвокат Олег Григорьев показал, как украинские Карпаты выглядели в последний день зимы.
Фотографии человек опубликовал на странице в Facebook.
Автор фотографий воспроизвел всю изменчивость погоды, ведь на снимках зимние пейзажи сочетаются с первыми проявлениями весны – цветами шафрана.
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"Вот вам студенных и заснеженных фотографий Карпатских гор в последний день зимы", – лаконично подписал фото Олег Григорьев.
Цветы расцвели в Карпатах
Зима в Карпатах
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Источник: 24 Канал
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