Как Карпаты выглядели в последний день зимы: сказочные фото

Фотограф из Закарпатья и адвокат Олег Григорьев показал, как украинские Карпаты выглядели в последний день зимы.

Фотографии человек опубликовал на странице в Facebook.

Автор фотографий воспроизвел всю изменчивость погоды, ведь на снимках зимние пейзажи сочетаются с первыми проявлениями весны – цветами шафрана.

Читайте также: Фотограф показал Париж через инфракрасный диапазон: сказочные фото

"Вот вам студенных и заснеженных фотографий Карпатских гор в последний день зимы", – лаконично подписал фото Олег Григорьев.

Цветы расцвели в Карпатах

Зима в Карпатах



Туристы в Карпатах



Последний день зимы в Карпатах​ Зима в Карпатах: туристы покоряют горы​