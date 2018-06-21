Как настроить экран на Samsung Galaxy S9 под себя: видеоинструкция

Главная особенность операционной системы Android – гибкость настроек. И компания Samsung напомнила о преимуществах операционки в свежем видео. Ролик демонстрирует возможности кастомизации на примере флагманского Galaxy S9.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Представители компании Samsung утверждают, что пользователь обращается к собственному смартфону минимум 100 раз за день. Поэтому важно быть уверенным в том, что владельцу девайса нравится содержимое экрана.

Как кастомизировать экран Samsung Galaxy S9

Для начала настройки следует нажать на дисплей, в ответ смартфон откроет меню выбора тем. Далее следует кликнуть на тему, которая вам больше всего понравилась и "применить" ее.

После этого пользователи могут настроить отображение часов в меню настроек. Вариантов много, причем каждый сможет выбрать любимый цвет. На заблокированный экран можно добавить напоминание. Так забыть про важные продукты в супермаркете точно не получится.

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Видео-инструкция кастомизации дисплея Samsung Galaxy S9 – смотрите видео

Что такое кастомизация? Это процесс адаптации и настройки продукта под отдельную аудиторию, объединенную определенными особенностями или под определенного пользователя. Как правило, термин кастомизация применяется в сфере современной техники, как завершающий этап перед выпуском продукции, часто относится к продукции крупных компаний — транснациональных корпораций, производство которых находится в разных странах и требует некоторых изменений перед выпуском в отдельно взятой стране или регионе (настройка языка, часового пояса, других региональных особенностей).

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