Как католики отмечают Пасху в условиях карантина: удивительные фото со всех уголков мира

В 2020 году Пасха по западному обряду празднуется 12 апреля. Это праздник в честь воскресения Иисуса Христа, считается самым важным католическим праздником. Однако в этом году традиционные празднования во всем мире претерпели кардинальные изменения из-за карантина и коронавируса.

Чимало церков проводять онлайн-трансляції замість традиційних богослужінь, а священики намагаються дотримуватися дистанції з парафіянами.

Актуально Папа Римський у великодньому зверненні пригадав Україну: як це було

Зібрали для вас найяскравіші фото з усіх куточків планети, де віряни сьогодні святкують Великдень.



Папа Римський Франциск у Ватикані /Фото Getty Images



Пастор Ніколас Санчес несе пасхальну свічку в церкві в Північному Голлівуді, Каліфорнія. Лави прикрашені фотографіями, які надіслали прихожани /Фото AP



Індійська жінка молиться біля закритих воріт базиліки Святої Марії в місті Хайдарабад / Фото AP



Освячення пасхального кошика у Бразилії / AFP

Пастори в масках на пасхальній службі в церкві Євангелія Йоідо в Сеулі /Фото Getty Images



Монахи-францисканці в Старому Єрусалимі / Jerusalem Post



Великодня служба, яку проводить жінка-священик у Непалі / AP



Католицький священик у сусідній Польщі благословляє їжу, приготовлену до Великодня, на відстані / Фото PAP



Онлайн-трансляція великодньої служби у церкві Святого Антонія в іспанському Мадриді /Фото Getty Images



Великодні зайці зроблені у Парижі / Фото Getty Images