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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Как католики отмечают Пасху в условиях карантина: удивительные фото со всех уголков мира

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      Великодня служба в німецькому Обергаузені / Getty Images

      В 2020 году Пасха по западному обряду празднуется 12 апреля. Это праздник в честь воскресения Иисуса Христа, считается самым важным католическим праздником. Однако в этом году традиционные празднования во всем мире претерпели кардинальные изменения из-за карантина и коронавируса.

      Чимало церков проводять онлайн-трансляції замість традиційних богослужінь, а священики намагаються дотримуватися дистанції з парафіянами.

      Актуально Папа Римський у великодньому зверненні пригадав Україну: як це було

      Зібрали для вас найяскравіші фото з усіх куточків планети, де віряни сьогодні святкують Великдень.


      Папа Римський Франциск у Ватикані /Фото Getty Images


      Пастор Ніколас Санчес несе пасхальну свічку в церкві в Північному Голлівуді, Каліфорнія. Лави прикрашені фотографіями, які надіслали прихожани /Фото AP


      Індійська жінка молиться біля закритих воріт базиліки Святої Марії в місті Хайдарабад / Фото AP


      Освячення пасхального кошика у Бразилії / AFP

      Пастори в масках на пасхальній службі в церкві Євангелія Йоідо в Сеулі /Фото Getty Images


      Монахи-францисканці в Старому Єрусалимі / Jerusalem Post


      Великодня служба, яку проводить жінка-священик у Непалі / AP


      Католицький священик у сусідній Польщі благословляє їжу, приготовлену до Великодня, на відстані / Фото PAP


      Онлайн-трансляція великодньої служби у церкві Святого Антонія в іспанському Мадриді /Фото Getty Images


      Великодні зайці зроблені у Парижі       / Фото Getty Images

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Религия Пасха Новости политики Коронавирус COVID-19 Папа Римский
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