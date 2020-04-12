Как католики отмечают Пасху в условиях карантина: удивительные фото со всех уголков мира
В 2020 году Пасха по западному обряду празднуется 12 апреля. Это праздник в честь воскресения Иисуса Христа, считается самым важным католическим праздником. Однако в этом году традиционные празднования во всем мире претерпели кардинальные изменения из-за карантина и коронавируса.
Чимало церков проводять онлайн-трансляції замість традиційних богослужінь, а священики намагаються дотримуватися дистанції з парафіянами.
Актуально Папа Римський у великодньому зверненні пригадав Україну: як це було
Зібрали для вас найяскравіші фото з усіх куточків планети, де віряни сьогодні святкують Великдень.
Папа Римський Франциск у Ватикані /Фото Getty Images
Пастор Ніколас Санчес несе пасхальну свічку в церкві в Північному Голлівуді, Каліфорнія. Лави прикрашені фотографіями, які надіслали прихожани /Фото AP
Індійська жінка молиться біля закритих воріт базиліки Святої Марії в місті Хайдарабад / Фото AP
Освячення пасхального кошика у Бразилії / AFP
Пастори в масках на пасхальній службі в церкві Євангелія Йоідо в Сеулі /Фото Getty Images
Монахи-францисканці в Старому Єрусалимі / Jerusalem Post
Великодня служба, яку проводить жінка-священик у Непалі / AP
Католицький священик у сусідній Польщі благословляє їжу, приготовлену до Великодня, на відстані / Фото PAP
Онлайн-трансляція великодньої служби у церкві Святого Антонія в іспанському Мадриді /Фото Getty Images
Великодні зайці зроблені у Парижі / Фото Getty Images
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