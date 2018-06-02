Как каждый может уменьшить вредное воздействие на экологию: простой способ

Отказ от потребления продуктов животноводства существенно повлияет на уменьшение негативного воздействия человека на окружающую среду.

Такой вывод сделали ученые Оксфордского университета и Швейцарского сельскохозяйственного научно-исследовательского института, сообщает Daily Mail.

Ученые выяснили, что производство продуктов животноводства является абсолютно неоправданным. Так, для изготовления такого рода продуктов человечество использует 83% сельскохозяйственных земель. При этом произведенная продукция только на 18% обеспечивает человечество калориями и на 37% белком.

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Кроме того оно наносит существенный вред планете. Фермы являются объектами, которые особенно сильно загрязняют окружающую среду.

Если человечество откажется от мяса и молочной продукции, то площадь сельскохозяйственных угодий удастся сократить на 76%. Высвобождена территория будет равнозначной совокупной площади Китая, ЕС, США и Австралии.

Во время своих опытов они изучили 1600 различных процессов на 40 тысячах ферм в 119 странах мира.

Сколько нужно ресурсов для изготовления продуктов