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Как каждый может уменьшить вредное воздействие на экологию: простой способ

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Животноводство отнимает слишком много ресурсов
Животноводство отнимает слишком много ресурсов / Unsplash

Отказ от потребления продуктов животноводства существенно повлияет на уменьшение негативного воздействия человека на окружающую среду.

Такой вывод сделали ученые Оксфордского университета и Швейцарского сельскохозяйственного научно-исследовательского института, сообщает Daily Mail.

Ученые выяснили, что производство продуктов животноводства является абсолютно неоправданным. Так, для изготовления такого рода продуктов человечество использует 83% сельскохозяйственных земель. При этом произведенная продукция только на 18% обеспечивает человечество калориями и на 37% белком.

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Кроме того оно наносит существенный вред планете. Фермы являются объектами, которые особенно сильно загрязняют окружающую среду.

Если человечество откажется от мяса и молочной продукции, то площадь сельскохозяйственных угодий удастся сократить на 76%. Высвобождена территория будет равнозначной совокупной площади Китая, ЕС, США и Австралии.

Во время своих опытов они изучили 1600 различных процессов на 40 тысячах ферм в 119 странах мира.

Сколько нужно ресурсов для изготовления продуктов

Теги: Новости Украины Экология LifeStyle наука
Источник: 24 Канал
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