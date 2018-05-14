Как Кирстен Данст назвала своего первенца: данные СМИ

Популярная голливудская актриса Кирстен Данст стала замечательной мамой мальчика. И хоть звезда тщательно скрывает информацию о своем новорожденном сыне, в СМИ все же узнали, какое имя актриса выбрала для малыша.

Об этом сообщает TheBlast.

8 мая стало известно, что голливудская актриса Кирстен Данст родила первенца. По информации инсайдеров, новоиспеченная мама скрывает факт появления сына, но роды состоялись 3 мая в 8:16 утра по местному времени. Ребенок родился здоровым.

Читайте также: Светлана Лобода случайно рассекретила пол будущего ребенка

Допис, поширений RODARTE (@rodarte) 31 Січ 2018 р. о 7:11 PST

И Кирстен Данст, и ее муж актер Джесси Племонс впервые стали родителями. Вероятно, из-за этого они не хотят разглашать информацию о сыне, пытаясь уберечь его от излишнего внимания журналистов. Однако в СМИ уже просочилась информация, какое имя будет носить потомок актеров. Пара назвала сына Еннисом Говардом.

Отметим, что Кирстен Данст и Джесси Племонс начали отношения в 2016 году. Актеры познакомились на съемочной площадке сериала "Фарґо", где, по шутке судьбы, сыграли супругов. Уже в январе 2017 года звезды обручились, а в начале 2018 года стало известно о беременности Кирстен Данст.