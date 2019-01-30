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      Как кислая пища меняет людей: результаты исследования

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      Кислая пища делает человека более решительным
      Кислая пища делает человека более решительным / pixabay.com

      Кислый вкус делает человека более решительным и склоняет к риску, утверждают британские ученые.

      Чтобы проверить, как на склонность к риску влияют пять известных вкусов (соленый, сладкий, горький, кислый и умами), ученые провели три эксперимента, в котором приняли участие 70 британцев и 71 вьетнамец.

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      Добровольцев попросили заполнить вопросник, в котором оценивается их склонность к импульсивности и поиску острых ощущений. Затем каждому из них предложили выпить 20 мл жидкости определенного вкуса и сыграть в компьютерный симулятор азартных игр. Контрольной группе налили воду.

      Кислі огірки
      Кислая пища склоняет людей к риску

      В игре участнику нужно надувать воздушный шарик клыками: чем больше становится шар, тем больше "денег" на счету игрока. Если вовремя не остановиться, шарик лопнет, а все баллы пропадут.

      Выпив кислого, участники-британцы в среднем кликали на воздушный шарик 40 раз – на 39% больше, чем после сладкого, вьетнамцы – 51 раз. Также участники чаще теряли деньги, а зарабатывали больше, если шарик не взрывался.

      Кислый вкус заставил рисковать людей независимо от их природной импульсивности и особенностей культуры, подчеркивают исследователи. По их мнению, это могут взять на заметку нерешительные люди: перед ответственными событиями они могут для храбрости выпить, например, кислый сок.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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