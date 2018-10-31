Как климатическая катастрофа повлияет на население

Тепловые волны, которые из-за глобального потепления в будущем будут возникать чаще, повлекут серьезное снижение работоспособности населения по всему миру.

Об этом заявили ученые Института физики атмосферы (Китай), сообщает EurekAlert!

Они провели опрос среди свыше 4 тысяч человек, чтобы определить, насколько снизилась их производительность труда во время жары в 2016 году.

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Выяснилось, что тепловые волны привели к потере 6,6 рабочих дня в год в развивающихся странах, в развитых странах – 3,5 дня в год. Кроме того, снижение производительности труда соотносилось с показателем ВВП на человека.

Поэтому рост средней температуры атмосферы Земли скажется на числе потерянных трудовых дней.

При повышении температуры на 1,5, 2, 3 и градуса Цельсия развитые страны потеряют 9, 12, 22 и 33 дня соответственно, а развивающиеся – 19, 31, 61 и 94 дня соответственно.

Наиболее уязвимыми регионами оказались Центральная Азия и Северная Европа. Снижение производительности труда в странах Юго-Восточной Азии при потеплении на 1,5 градуса будет таким же, как в развитых странах при потеплении на 4 градуса Цельсия.

Международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии отмечают, что Парижское соглашение не поможет, ведь таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода приведут к неизбежному превышению допустимого роста температуры в 1,5 градуса.

Что такое Парижское соглашение? Это соглашение, которое было заключено в 2015 году по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года. Рост глобальной средней температуры должен быть ограничен величиной 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата.

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